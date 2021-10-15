100 baz puan faiz indirimi sürpriz olmayacak

Piyasa, 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısında faiz indiriminin devamını bekliyor. Analistler, kurun 9,20'leri aşmasında bu bekletinin de fiyatlandığını belirtiyor. Piyasa anketlerine göre en az 50 baz puan daha faiz düşürülecek. Bazı ekonomistler ise 100 baz puanlık bir indirimin de sürpriz olmayacağı görüşünde.

Faiz indirim beklentilerinin temel dayanağı ise;

- Merkez Bankası’nın gösterge olarak ele aldığı enflasyonda odak noktasını çekirdek enflasyona kaydırması ve faiz indirimine başlaması.



- Enflasyondaki geçici faktörlerin altının çizilmesi.



- TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun TL’deki değer kaybının küresel olarak okunması gerektiğini ve para politikası adımlarının etkisinin olmadığını vurgulaması.

- TCMB yönetiminde değişikliğe gidilmesi.

Piyasa "en az 50 baz puan" diyor



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine göre;

Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.