100 milyon dolarla İçtaş'a ortak oldu

09 Mayıs 2019

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de yenilenebilir enerji üretimini artırma hedefi kapsamında IC Holding'in yenilenebilir enerji üretim birimine 100 milyon dolar yatırım yaparak ortak oldu.

İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları adlı şirket EBRD'nin dün akşam yayımladığı bültene göre aldığı kaynakla 250 megawatt (MW) gücünde rüzgar ve güneş enerjisi santrali yatırımı yapacak.

EBRD'nin getirdiği kaynak İçtaş'ın özelleştirmeden aldığı Kadıncık hidroelektrik santralinin finansmanında da kullanılacak.

Türkiye başta olmak üzere yaklaşık 40 ülkeye finansman sağlayan EBRD'nin Birinci Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink, Türkiye'de yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini desteklemek için başlatılacak yeni programı "dört gözle" beklediklerini ifade ederek, "bunun sektördeki yatırımımızın önünü açmasını ve Türkiye'nin tamamen iç kaynaklı yeşil enerji üretimine geçişine yardımcı olmasını ümit ediyoruz" dedi.

İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları'nın toplam gücü 400 MW olan 10 adet hidroelektrik santrali bulunuyor.

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Kaynak: Reuters