1000 Yatırımlar Holding enerji şirketi satın alıyor

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1000 Yatırımlar Holding (BINHO), iştiraki Meta Mobilite Enerji’nin elektrik üretimi ve enerji depolama alanındaki büyüme planları kapsamında yeni bir satın alma anlaşmasına imza attığını açıkladı.

Satın alma bedeli 23,75 milyon lira

Açıklamaya göre Meta Mobilite Enerji, Balpınar Enerji Üretim A.Ş.’nin sermayesinin tamamını temsil eden 134 bin adet hisseyi 23 milyon 754 bin lira karşılığında devralmak üzere üçüncü taraflarla sözleşme imzaladı.

Balpınar Enerji, 10 MWe kurulu güce ve 14,8826 MWp güneş enerjisi kapasitesine sahip olması planlanan depolamalı güneş enerjisi santralinin lisansını elinde bulunduruyor. Satın alma, Meta Mobilite Enerji’nin üretim ve depolama alanında oluşturmayı hedeflediği portföyün ilk adımı olacak.