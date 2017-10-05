1.1 trilyon dolarlık getiri avı!

05 Ekim 2017

Evrim KÜÇÜK

Getiri avına çıkan yabancı yatırımcının gelişmekte olan ülke piyasalarıyla aşkı büyüyor. ABD'de parasal sıkılaştırmaya rağmen gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme ve hala cazibesini koruyan carry-trade faaliyetleri bu piyasalara sermaye akışının hızlanmasını sağladı. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) gelişmekte olan piyasaların bu yıl yerleşik olmayan yatırımcılardan 1.1 trilyon dolar sermaye çekeceğini öngördüklerini bildirdi. Türkiye, yerleşik olmayan sarmeye girişinin hızlı arttığı ülkeler arasında yer alıyor. Dünyada yabancı yatırımlarının 2018 yılında ise 1.2 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

GSYH'ye oranı %4'e çıktı

IIF raporuna göre bu yıl gelişmekte olan ülkelere yerleşik olmayan sermaye akışı, 2015 yılındaki 763 milyar dolardan 1.1 trilyon dolara çıkacak. Bu beklenti gerçekleştiği takdirde gelişmekte olan piyasalara yabancı yatırım 2014 yılından bu yana ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aşacak. IIF'nin bu yıl için yaptığı 1.1 trilyon dolarlık tahmin, gelişen ekonomilerin GSYH'sinin yüzde 4'üne denk geliyor. 2015 yılında bu oranın yüzde 1.5 olduğu göz önüne alındığında sermaye akışının güçlendiği görülüyor. Bunun nedenleri şöyle özetleniyor:

■ Enflasyonun bastırılmış olmaya devam ettiği ortamda küresel risk iştahının kriz öncesi zirvelere yakın olması.

■ Gelişmekte olan piyasalarda büyümenin olgunlaşmış piyasayara göre daha büyük bir hızla artması.

■ Gelişen ülke şirket gelirlerine ilişkin iyimserlik. Gelecek yıl gelişen ülke şirketlerinin gelirinde yüzde 20 artış bekleniyor.

Tahvile 242 milyar dolar giriş

Bu yıl doğrudan yabancı yatırımlar gerilemiş olmasına rağmen portföy yatırımlarının önemli oranda artış göstermesi genel olarak sermaye akışını destekliyor. 2017'nin ilk dokuz ayında aylık portföy yatırımı ortalama 23 milyar dolarla geçen yıla oranla ikiye katlandı. Gelişen ülkelerin tahvil ihraçları rekor seviyeye çıkarken, yatırımcının getiri avına çıkması para akışlarını hızlandıran önemli bir faktör oldu. IIF, gelişmekte olan ülke tahvillerine yatırımın bu yıl, 2016'daki 102 milyar dolardan 242 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor. Hisse senedi piyasalarına yatırımlarda ise daha ılımlı bir artış bekleniyor ve geçtiğimiz yıl 61 milyar dolar olan bu piyasalardaki yerleşik olmayan yatırımların 2017'de 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

2018'de 1.2 trilyon $

Dünyada yabancı yatırımlarının 2018 yılında ise 1.2 trilyon dolara çıkması bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosunu daraltmaya başlaması ve faiz artırmaya devam etmesiyle gelişen ülkelere para akışında zorlu bir dönem yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Jeopolotik riskler ve Kuzey Kore gibi gerilim yaratan ülkelerin ticareti negatif etkileyerek küresel büyüme üzerinde baskı oluşturması sermaye akışının karşı karşıya kalabileceği riskler. Ancak en kötü senaryo gerçekleşmediği sürece gelişen ülkelerin büyüme farkının, bu piyasalara ilgiyi canlı tutması ve gelecek yıl sermaye akışının sürmesi bekleniyor.

Türkiye yabancıyı en çok cezbedenlerden

IIF raporu, Türkiye'nin bu yıl yabancı yatırımcı için en cazip pazarlardan biri olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'ye yılbaşından bu yana net sermaye girişi 25.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Başlıca gelişen piyasalar arasında en büyük giriş ise 46.2 milyar dolarla Hindistan'da yaşandı. Endonezya 21.8 milyar dolar çekerken, Brezilya'ya sermaye akışı 13.8 milyar dolar oldu. Yurt dışına dev yatırımlar yapan Çin yaklaşık 74 milyar dolar 'sermaye açığı' yaşadı. Rusya da çıkış yaşanan ülkeler arasında yer alıyor.