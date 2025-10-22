22 Ekim 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları neden düşüyor? Altın fiyatları daha da düşer mi? Altın almak için doğru zaman mı?

Milyarder yatırımcı Bill Gross, altının artık yatırımcılar için güvenli limandan çok Reddit’te trend olan bir hisse gibi davrandığını ve rekor yükselişinin ardından zirve yapmış olabileceğini söyledi.

Dün ons altın fiyatı yüzde 6,3’e kadar düşerek son 12 yılın en sert günlük kaybını yaşadı. Aynı zamanda, gümüşteki değer kaybı ise yüzde 8,7’ye ulaştı. Bu sert düşüşler, yatırımcıların yıl boyunca rekor seviyelere çıkan altın ve gümüşte kâr satışına yöneldiğini gösterdi.

'Fiyatlar ani ve sert düşüşlere açık'

Geçtiğimiz hafta X üzerinden yatırımcılara “altın almak için biraz bekleyin” uyarısı yapan ve Tahvil Kralı Gross, Business Insider’a gönderdiği e-postada altının “meme (sosyal medyadaki popüler hisseler) ve momentum hisselerine benzer özellikler sergilediğini” belirtti.

Gross, altındaki yükselişin bir kısmının spekülasyon ve abartılı beklentilerden kaynaklandığını, bu nedenle fiyatların ani ve sert düşüşlere açık olduğunu vurguladı.

Gross, faiz oranları düştüğünde altın fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğunu belirterek altının hâlâ kısa vadeli faiz oranlarına duyarlı olduğunu da vurguladı. Gross, bu yıl altının yükselişindeki bir diğer etkenin de merkez bankalarının “politik belirsizlik” nedeniyle tarihi seviyelerde alım yapması olduğunu söyledi.

'Hisselere kıyasla daha dayanıklı olabilir'

Gross, Business Insider’a yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda altının hisse senetlerine kıyasla daha iyi dayanabileceğini söyledi.

Ancak milyarder yatırımcı iki aylık güçlü performansın ardından altın fiyatlarında bir düzeltme yaşanabileceğini de söyledi. Bu nedenle, “belki de alım için daha uygun bir zaman” oluşabileceğini belirtti.

Deneyimli yatırımcıya göre, altın fiyatlarının seyrinde “momentum, politika ve faiz oranları” belirleyici olacak.

Altın fiyatlarında son durum: Gram ve ons altın fiyatları ne kadar?

Dün yaşanan düşüşün ardından bugün yeni güne artışla başlayan altın fiyatları yönünü yeniden aşağıya çevirdi.

Saat 12.05 itibarıyla ons altın fiyatları yüzde 0,83 düşüşle 4 bin 91 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda ons altın ve dolar/TL kurunun etkili olduğu gram altın fiyatları ise yüzde 0,80 düşüşle 5 bin 522 liradan işlem görüyor.