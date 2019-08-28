1,3 trilyon euroluk 'transfer'

28 Ağustos 2019

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, bankaların Brexit için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, merkezi İngiltere'de bulunan bankaların AB'den ayrılma sonrasında 1,3 trilyon euro tutarında varlığı Euro Bölgesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Finlandiya Devlet Televizyonu YLE’ye açıklamalarda bulunan Enria, Avrupa Birliği’nde bankaların, Brexit’e yönelik regülatörler tarafından kendilerinden talep edilen tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Avrupa bankacılık sektörünün (114 banka) gözetiminden sorumlu olan Enria, "Yapılabilecek en iyi hazırlığı yaptık. Bankalar, onlardan ne istediysek yaptılar. Bir acil durum planı da mevcut." diye konuştu.

Enria, sürecin (Brexit) sonunda, 1,3 trilyon euro tutarında varlığın Londra’dan Euro Bölgesine taşınacağını dile getirirken, bu süreçte 24 bankanın da Londra'dan ayrılacağını kaydetti.

Kaynak: AA