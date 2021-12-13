13 Türk bankasının görünümü 'negatif'
Fitch, 13 Türk bankasının görünümünü ülke kredi notu görünüm değişikliğinin ardından negatif olarak revize etti.
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Fitch Ratings, 13 Türk bankasının Uzun Vadeli Yabancı Para (LTFC) İhraççı Temerrüt Notlarının (IDR) görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e revize etti.
20 bankanın Uzun Vadeli Yerel Para Birimi (LTLC) IDR'lerine ilişkin görünüm de 'durağan'dan 'negatif'e revize edildi.
Görünüm revizyonları, Türkiye'nin Uzun Vadeli IDR'lerine ilişkin görünümün 'durağan'dan 'negatif'e değişmesini takip ediyor.
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