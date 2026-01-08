14 milyar dolarlık özelleştirme teklifi onaylandı

Hang Seng Bank hissedarları, HSBC Holdings’in bankayı tamamen bünyesine katmayı amaçlayan özelleştirme teklifini onayladı. Oylamada bağımsız hissedarların yüzde 85,75’i teklife “evet” dedi. Bu oran, yasal olarak gerekli olan en az yüzde 75 onay eşiğini rahatlıkla aşarken, karşı oyların yüzde 10’un altında kalması şartı da sağlandı. Oylamaya HSBC’nin hâlihazırda sahip olduğu yüzde 63’lük pay dahil edilmedi.

Hisse başına yüzde 30 prim

Teklif kapsamında HSBC, Hang Seng Bank hissedarlarına hisse başına 155 Hong Kong doları (856 TL) önerdi. Bu rakam, teklifin açıklandığı 9 Ekim’den önceki son işlem gününde bankanın 119 Hong Kong doları (657 TL) olan kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 30 üzerinde bulunuyor. Yönetim, bu fiyatın hissedarlar için cazip bir çıkış sunduğunu vurguladı.

HSBC çatısı altında tam sahiplik

HSBC CEO’su Georges Elhedery, kararın ardından yaptığı açıklamada, onayın Hang Seng Bank’ın iş modeline ve HSBC çatısı altında tam sahipliğin yaratacağı fırsatlara duyulan güçlü güveni yansıttığını söyledi. HSBC Asya-Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Peter Wong Tung-shun ise özelleştirmenin iki bankanın kimliklerini silmek değil, tamamlayıcı güçlü yönlerini daha etkin kullanmak amacı taşıdığını ifade etti.

“Mavi çip” statüsü sona erecek

Onayla birlikte Hang Seng Bank, 14 Ocak itibarıyla Hang Seng Endeksi’nden çıkarılacak. Aynı gün bankanın hisseleri için son işlem günü olacak. Hisselerin Hong Kong Borsası’ndan tamamen silinmesi ise 27 Ocak kapanışı sonrası gerçekleşecek. Böylece 1972’den bu yana süren “mavi çip” statüsü sona erecek.

Kötü krediler endişe yaratıyordu

Analistlere göre, teklifin bu denli güçlü destek görmesinde bankanın özellikle gayrimenkul sektöründeki sorunlu kredilerinin etkisi büyük oldu. Hang Seng Bank’ın tahsili gecikmiş gayrimenkul kredileri, Haziran 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 85 artarak 25 milyar Hong Kong dolarına çıktı. Sorunlu kredi oranı ise toplam kredilerin yüzde 6,7’sine yükseldi.

Bazı hissedarlar fiyatı düşük bulsa da...

Hopewell Hotel’de yapılan toplantıya çoğu ileri yaşta yüzlerce hissedar katıldı. 79 yaşındaki yatırımcı Charles Cheng, cazip fiyat nedeniyle teklife destek verdiğini, HSBC desteğiyle bankanın riskleri daha iyi yönetebileceğini söyledi. Bazı hissedarlar ise fiyatı düşük bulsa da başka seçenekleri olmadığı için teklifi kabul ettiklerini dile getirdi.

Marka ve kimlik korunacak

HSBC, özelleştirmenin Hong Kong’daki yapısını sadeleştireceğini, teknoloji, insan kaynağı ve risk yönetimine daha fazla yatırım imkânı sağlayacağını belirtti. Hong Kong Mali Sekreteri Paul Chan Mo-po da HSBC’nin önümüzdeki yıllarda kente milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı ve süreçte personel çıkarmamayı taahhüt ettiğini açıkladı.

1933’te Hang Seng Ngan Ho adıyla kurulan Hang Seng Bank, HSBC’nin tam iştiraki olduktan sonra da marka adını, şube ağını, yönetim kurulunu ve bankacılık lisansını koruyacak. HSBC, bankanın müşteri odaklı değer önerisinin değişmeyeceğini vurguladı.