"150 baz puanlık ek sıkılaştırma geri çekildi"

21 Mayıs 2019

Politika faizi olan haftalık repo ihalesine bugün yeniden başlayan Merkez Bankası, piyasayı 17 milyar TL fonladı. Haftalık repo ihalesine 55 milyar 800 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24 olarak gerçekleşti. TCMB, TL'deki sert değer kayıpları ardından ana fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine 9 Mayıs'ta bir süreliğine ara verdiğini açıklamıştı.

TCMB, bu sabah ayrıca döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını dün ilan ettiği yüzde 25.50'den yüzde 24'e çektiğini duyurmuştu.

Reuters'a konuşan bir bankanın ALM masası yetkilisi, "TCMB swap ve repo adımlarıyla 150 baz puanlık ek sıkılaştırma adımını geri çekti. Ortalama fonlama maliyetinin kademeli gerileyerek haftaya bugün yüzde 24'e düşmesini bekliyoruz" dedi.

Dolar/TL TCMB'nin kararları sonrası 6.04'lü seviyelerden 6.09 seviyelerine kadar yükseldi.

Kur, ardından 6.05 - 6.06 aralığında dengelendi.