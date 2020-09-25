2. dalga ve seçim riski pariteye yön değiştirdi

25 Eylül 2020

Hilal Sarı

Eylül ayında dünyanın birçok bölgesinde COVID-19 vakalarında artış ve verilerin iyileşmenin hız kestiğine işaret etmesi dolara güç veriyor. İngiltere, Fransa ve İspanya gibi pandeminin ilk vurduğu ülkelerde vakaların tekrar artışa geçmiş olması ve yeni kısıtlamaların duyurulması, Euro/dolar paritesinde daha önce yapılan tahminleri rafa kaldırttı ve yatırım bankaları paritenin mevcut seviyelerinin de altına inebileceği öngörülerini paylaşıyor. 3 Kasım’da gerçekleşecek ABD seçimlerine ilişkin belirsizlik de, dün diğer para birimleri karşısında iki ayın zirvesine yükselen dolar için yatırımcıların volatilite yaratabileceğini belirttiği en önemli gelişmelerden.

Parite 55 günlük ortalamayı kırdı Dolar endeksi dün 24 Temmuz’dan bu yana görmediği bir düzey olan 94,59’a kadar yükselirken, Euro/dolar paritesi de 55 günlük ortalamasının da altına inerek 1,1627 düzeyine kadar geriledi. Euro Bölgesi’nden gelen öncü PMI verileri de kıtanın iyileşmesinin son aylarda vaka artışlarına paralel hız kestiğine işaret etti ve bu da paritedeki gerilemede etkili oluyor.

Credit Suisse, Euro’daki uzun pozisyonu bıraktı

İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse, Euro’daki uzun pozisyonunu bıraktığını belirterek, paritenin ağustos ayında gördüğü 1,1710/1,1697 direncini de aşağı yönlü kırdığına dikkat çekti. Banka notunda paritenin şimdi de 1,1498/85 düzeyine doğru zayıflayabileceğini belirtiyor. Kanada merkezli TD Securities de dolarda uzun vadede güçlenme öngörüyor ve Euro/ dolar paritesi için 1,1550 hedefini gösteriyor.

Societe Generale: 1,16’nın altına iner

Fransa merkezli Societé Generale de paritenin düşüşe geçeceğini ve doların güçleneceğini öngören yatırım bankalarından biri. Banka önceki gün yayımladığı notta “Euro/dolar paritesinin 1,16 düzeyinin altına inmesini, 200 günlük ortalamasını aşağı yönde kıran sterlin/doların ise gözünü 1,25’e diktiğini” belirtti.

İyileşme, virüs ve teşviklerdeki ‘hayal kırıklığı’ etkili

Bank of New York Mellon Döviz ve Makro Stratejisti John Vellis, iyileşmeye ilişkin yaşanan hayal kırıklığını şu sözlerle aktarıyor: “İyileşmeye ilişkin, virüse ilişkin ve teşviklere ilişkin iyimserlik, piyasaları destekliyordu fakat bu üç konuda da bu ay bir nebze hayal kırıklığı yaşandı.” ABD Merkez Bankası’nın “teşvikler devam etmeli” çağrısına rağmen ABD hükümetinde 3 Kasım öncesi siyasi retoriğin güçlenmesine de paralel, yeni mali teşvikler konusunda henüz bir uzlaşıya varılamadı. Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları bir kez daha beklentilerin üzerinde gelerek doların güçlenmesini destekledi. 850 bin olarak açıklanması beklenen başvurular 870 bin olarak açıklandı.

Güçlü dolar, altın ve emtiayı da düşürüyor



• Küresel ekonomideki iyileşmeye ilişkin endişeler, doları güçlendirirken, altını ve bakır gibi emtiaları zayıflatıyor. Spot altın, iki aydan fazla bir sürenin en düşük düzeyine geriledi ve dün TSİ 15:36 itibariyle 1.836 dolar/ons’tan işlem gördü. Londra Metal Borsası’nda işlem gören üç ay vadeli bakır kontratları dün yüzde 1 düşerek 6.539 dolar/ton ile bir ayın en düşük düzeyine gerilerken, bağımsız analist Robin Bhar “Güçlü dolar emtialara yaramıyor. Metaller de hisse piyasalarından sonra düşmek için sıraya girdi” diyor. Güçlü bir dolar, dolarla fiyatlanan metalleri daha pahalı hale getiriyor ve bu da talebi zayıflatıyor.

Trump: Güç devri olmayacak

• ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da gerçekleşecek seçimlerde kazanamadığı takdirde barışçıl bir şekilde koltuğu devredip devretmeyeceği sorusuna yanıt vermekten kaçınarak, ABD’nin güçler dengesine ilişkin tartışmaları tekrar alevlendirdi. Trump gazetecinin sorusuna şu yanıtı verdi: “Ne olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz, oylardan (posta yoluyla kullanılan oylar) uzun bir süredir şikayet ediyorum. Bu oylar gerçek bir felaket. Bunlardan kurtulmak istiyoruz. O zaman barışçıl bir devir olur. Yoksa devir olmaz, devam eder. Bu oylar kontrolden çıkmış durumda. Demokratlar bunu herkesten daha iyi biliyor.” Anketlerde Joe Biden’ın Trump ile arasındaki fark giderek kapanırken, RealClearPolitics’te yer alan anketlerin büyük bir kısmında Biden 2 ila 7 puan farkla Trump’ın önünde. Senato için kıyasıya bir yarış olacak çünkü çoğunluk için 51 koltuk gerekiyor ve anketlere göre şu aşamada Demokratların 46, Cumhuriyetçilerin 47 koltuğu bulunuyor.

Gösterilerde iki polis vuruldu

ABD’de 13 Mart 2020’de polis tarafından yatağındayken vurularak öldürülen sağlık çalışanı Breonna Taylor’ın ölümünden sorumlu polislere sadece sembolik bir ceza verilmesi, Black Lives Matter gösterilerini tekrar şiddetlendirdi ve birçok eyalette binlerce gösterici sokağa döküldü. Gece güvenlik güçleriyle çatışmaların da yaşandığı belirtilen ABD basınına göre iki polis görevlisi vurularak yaralandı. Polisin açtığı ateşte on kurşun isabet eden Taylor’un cinayet davasında yargılanan polislere komşu dairelere ateş açıldığı için verildiği, Taylor’a isabet eden kurşunlardan sadece 1’inin ölümcül olduğu belirtiliyor.