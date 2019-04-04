2 haber doları 5.60'ın altına çekti

04 Nisan 2019

DÜNYA ONLINE

Dolar/TL kuru, piyasaların kapanış saatlerine doğru gelen haberlerin pozitif etkisiyle 5.60 altına gerilerken, Borsa İstanbul'da kazanç yüzde 4'ü; Bankacılık Endeksi’nde artış yüzde 5'i geçti.

S&P'nin EMEA Kıdemli Direktör ve Analisti Frank Gill, Türkiye'nin kredi notunun hali hazırda bir indirim tehlikesi ile karşı karşıya olmadığını söyledi.



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu'ndan (IFC) Türkiye'deki bankaların kötü varlıklarına yatırım kararı açıklamaları geldi.

Bu iki haber, yurtiçi piyasalarda sert hareketleri beraberinde getirdi.

TL, saat 17:50 itibariyle yüzde 1'i aşan değer kazancıyla günlük bazda en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi konumunda. Kur, 5.5590 seviyesine kadar geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,13 değer kazancıyla 98.336,85 puandan tamamladı.

Piyasadaki bu sert hareket için değerlendirmede bulunan GCM Forex Ekonomisti Enver Erkan, şunları söyledi;

"EBRD ve IFC’nin Türk bankalarının kötü kredilerinde yatırım yapma niyetleri bulunuyor. Türkiye’de geçtiğimiz yıl yaşanan kur hareketinin ertesinde özel şirketlerin FX kredilerini ödemekte zorlanmaları bankaların aktif kalitesinde bozulmaya neden olmuş, tahsili gecikmiş alacaklar ve Stage 2 kredilerde artış görülmüştü. BDDK’nın güncel sektör verileri NPL oranının %6’lara çıkabileceğini gösteriyor.

Bankacılık endeksindeki yüzde 5'i aşan artışla pozitif olarak fiyatladığı hareketi TL hareketinde öncelikli pozitif katalist olarak görüyoruz.

S&P açıklamalarında da; interaktif konferansa katılan yatırımcıların çoğunun Türkiye’nin bir IMF programına ihtiyacı olmayacağını düşündükleri belirtiliyor. Bunun ön şartı olarak da Türkiye’nin iyi bir reform programı uygulaması ve bankalarını yeniden finansa etmesi gösteriliyor."

"Türkiye'nin kredi notu tehlikede değil"