20 ülkede 60 katılım bankasının sistemi Türkiye’den

Şebnem TURHAN

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, BOA ana bankacılık sistemlerinin Türkiye’de 3 katılım bankası ve 1 yatırım bankası olmak üzere toplam 4 bankada çalıştığını, Türkiye’deki katılım finans kuruluşlarının yarısı BOA bankacılık uygulaması ürününü kullandığını belirterek “2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan projeyle birlikte Architecht tarafından geliştirilen teknolojimizin 20 ülke ve 60’tan fazla bankada kullanılması hedeflenmektedir” dedi.

Uyan, 2015 yılında kurdukları Architecht isimli teknoloji şirketiyle bankacılık ve finans sektörünün spesifik alanlarına odaklanan yeni teknolojiler geliştirdiklerini kaydederek Türkiye’deki katılım finans kuruluşlarından birine BOA isimli ana bankacılık sistemimizi implemente ederek ilk defa Kuveyt Türk dışında bir bankanın bu sistemi kullanmasını sağladıklarını hatırlattı.

2021 üçüncü çeyreğinde çalışmalar tamamlanacak

Kuveyt Türk Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen BOA ana bankacılık teknolojisinin, Architecht aracılığıyla yurtdışında da birçok bankaya ihraç edilmiş durumda olduğunu söyleyen Uyan, MENA bölgesinde 20 ülkede 60’tan fazla bankaya teknoloji çözümü sunan ITS firması ile Architecht arasında 2018 yılında bir sözleşme imzalandığını dile getirdi. Uyan, “Architecht tarafından geliştirilen yeni bankacılık sistemi, ITS ekiplerine teslim edilmek üzere yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan bu projeyle birlikte Architecht tarafından geliştirilen teknolojimizin 20 ülke ve 60’tan fazla bankada kullanılması hedeflenmektedir” diye konuştu.

Uyan, gelişen teknolojileri takip edip değerlendirerek BOA bankacılık platformuna yeni teknolojik yetenekleri kazandırdıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye’de iki Ar-Ge merkezine sahip olan tek finans kuruluşu olarak Ar-Ge merkezlerimizde BOA’ya yeni yetenekler katarken dünyanın gündeminde olan ileriye yönelik teknolojik gelişmelerin Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı yurt içi ve yurt dışı ortaklı projelerde yer almaya da gayret gösteriyoruz. Diğer yandan, FinTech iş birliklerinde etkin bir şekilde kullandığımız API platformumuzu da yeni teknolojilerle desteklemeye devam etmekteyiz.”

2012’den bu yana dijitalleşme adımları atılıyor

Salgınla birlikte dijital teknolojilerin öneminin daha da öne çıkmasıyla birlikte hayata geçirilen yenilikçi çözümler, gelecekte ortaya çıkabilecek benzer krizlere karşı sektörün bağışıklığını güçlendirmiş olduğunu söyleyen Uyan, bankaların da, süreçlerini tekrar gözden geçirerek daha geniş bir işlem setini dijitale taşımak üzere çalışmalarını hızlandırdığını vurguladı. Kuveyt Türk için pandemi döneminin yıllar önce başlattıkları dijital dönüşüm yolculuğunun gerekliliğini ve başarısını teyit eden bir dönem olduğunu söyleyen Uyan, “2012 yılından bu yana dijital alanda birçok projeyi hayata geçirmiş katılım finans kuruluşu olarak müşteri deneyimini üst düzeye çıkarma hedefini, fiziki kanallarımızın yanı sıra dijital kanallarımıza da taşıdık. Tüm ürünlerimizi dijital kanallarımızda daha kolay ve hızlı sunabilme hedefimiz ise dijital dünyadaki hareket kabiliyetimizi günden güne daha da geliştiriyor” dedi.

Müşteri deneyimi en önemli rekabet alanı olacak

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma uygulamasını Kuveyt Türk müşterilerinin de oldukça memnuniyetle karşıladığını kaydederek “Bu geri dönüşleri, dijital bankacılığın geleceği için oldukça önemli ve umut verici buluyoruz. Köklü değişimleri beraberinde getirmesi beklenen uzaktan görüntülü görüşmeyle müşteri olma tarzındaki yeniliklerin, hâlihazırdaki dijitalleşme eğilimini daha da hızlandıracağını ve müşteri deneyimini bankaların en önemli rekabet alanlarından birisi haline getireceğini söylemek mümkün. Özellikle müşteri mobilitesinin artacağı bu yeni dönemde müşteri kazanımının yanı sıra müşteri portföyünü tutundurmaya yönelik aksiyonların öneminin artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Dijital bankacılık lisansı için BDDK çalışmaları beklenecek

Ufuk Uyan, dijital bankacılık lisansı için gerekli teknolojik ve finansal şartların ne olacağı konusu henüz netlik kazanmadığını vurgulayarak “Bu hususta bir aksiyon almadan önce BDDK tarafından belirlenecek dijital bankacılık lisansı başvuru değerlendirme kriterlerini görmek daha sağlıklı olacaktır. Bir taraftan BDDK’ın yapacağı çalışmaları beklerken, diğer taraftan dijital bankacılık alanıyla ilgili farklı senaryoları değerlendiriyor ve ne tür adımların atılması gerektiği konusunu ilgili ekiplerimizle çalışıyoruz” diye konuştu.

İhracat müşterileri için yeni bir hizmet geliyor

Uyan, uluslararası ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve vadeli ihracatı destekleyen, 90'dan fazla ülkede 400'e yakın üyesi de bulunan FCI’ya Türkiye’den üye olan ilk katılım finans kuruluşu olduklarını hatırlatarak, “Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı ismiyle hizmete sunacağımız yeni ürünümüz sayesinde, ihracat yapan tüm tüzel müşterilerimize, ilerleyen dönemde, yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, alacak garantisi ve finansman ürünlerinin bir arada bulunduğu kapsamlı bir hizmet sunabileceğiz” dedi.

Online Finansman tüzel müşterilere de sunulacak

Şubeye gitmeden internet şube veya Kuveyt Türk Mobil üzerinden uygun kâr oranı ve vade seçenekleriyle finansman kullanma imkânı veren Online Finans hizmetlerine ıslak imza yerine mobil onay ile OCR teknolojileri ve e-fatura çözümlerini dahil ettiklerini kaydeden Uyan, “Yeni sistemin getirdiği hızlı finansman girişi, mobil onay, e-fatura vb. birçok yeniliği 2020 yılında şubelerimizde kullanmaya başlamıştık. İnternet şubemizde ise pilot uygulamalarımızın tamamlanmasının ardından 2021’in ikinci yarısından itibaren Online Finansman hizmetimizi yenilenen yüzüyle tüm tüzel müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.