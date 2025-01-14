2011'den bu yana ilk kez düştü! Çin'in kredi piyasasında neler oluyor?

Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından yayımlanan verilere göre, finansal kuruluşlar 2024 yılında 18,09 trilyon yuan tutarında yeni kredi sağladı. Ekonomistler ise yeni kredilerin 17,10 ila 17,87 trilyon yuan arasında olmasını bekliyorlardı. Yeni krediler 2024 yılında 2011'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi. 2023'te ise 22,75 trilyon yuan tutarında kredi verilmişti.

Piyasaların beklentisinden daha fazla kredi

Çin bankaları, Pekin'in artan ekonomik zorluklarla mücadele için para politikasını gevşetmesinin ardından, 2024 yılı sonunda piyasaların beklediğinden daha fazla kredi sağladı. Aralık ayında Çin'deki kredi kuruluşları tarafından verilen yeni krediler, kasım ayındaki 580 milyar yuandan 990 milyar yuana yükseldi. Ekonomistler, aralık ayında 850 milyar yuan yeni kredi verilmesini öngörmüşlerdi.

Toplam sosyal finansman 2,86 trilyon yuan seviyesinde

M2 para arzı, aralık ayında yıllık bazda %7,3 artarak kasım ayındaki %7,1'lik artışın üzerinde gerçekleşti ve ekonomistlerin beklentileriyle paralel oldu. Banka dışı finansmanı da kapsayan daha geniş bir kredi ölçütü olan toplam sosyal finansman ise, Kasım ayında 2,34 trilyon yuan seviyesinden aralık ayında 2,86 trilyon yuan seviyesine çıktı.

Toplam finansman, 2024 yılı boyunca 32,26 trilyon yuan arttı, ancak 2023'te kaydedilen 35,59 trilyon yuanın altında kaldı. Medyan tahmin ise 31,56 trilyon yuan olarak belirlenmişti.