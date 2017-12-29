2017 yılına rekorla veda

29 Aralık 2017

Muhammed KAFADAR - dunya.com

2017 yılı piyasalar açısından oldukça hareketli geçti. Majör para birimleri karşısında dip seviyeleri test eden Türk Lirası yılın son günlerinde bir miktar toparlandı.

Dolar/TL seneyi 3.79'dan tamamlarken, bir yılda yaklaşık yüzde 45 değerlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın son işlem gününde rekor kırdı.

Kasım ayı zorlu geçti

2017 dolar kuru açısından oldukça hareketli geçti. Türkiye özelindeki jeopolitik risklerin yanı sıra Fed'in faiz artırımları kurun seyri üzerinde belirleyici oldu.

Yıla 3.54 seviyesinden başlayan kur, 22 Kasım'da 3.9829 ile tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL'de bu yıl kaydedilen en düşük seviye ise 11 Eylül'deki 3.3888 oldu.

TCMB'nin 14 Aralık'taki toplantısından bu yana aşağı yönlü sakin bir seyir izleyen kur, ABD'nin dün beklenmedik şekilde Türkiye'den vize başvurularına uyguladığı kısıtlamaları kaldırmasıyla hızlı şekilde geriledi.

Son bir haftadır 3.80-3.82 dar bandında sıkışıp kalan kur, dünkü karar sonrası 3.7655'e geldi ve 2 ayın dip seviyesini gördü. Dolar/TL yılı 3.7905'den tamamladı.

Dolar/TL'de zirve faiz endişeleri ile geldi

Hükümetin, TCMB'ye yönelik artan eleştirileri TL'de değer kaybını hızlandırdı ve dolar karşısında 22 Kasım'da 3.9829 ile dip seviye görüldü. Merkez Bankası 21 Kasım'da örtülü faiz artışına giderek tüm fonlamayı GLP'den sağlamaya başladı ancak bu hamle TL'nin seyrini değiştirmekte yetersiz kaldı.

Diğer taraftan Merkez Bankası, 2017'de TL'nin değer kaybını durdurmak için ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 447 baz puan artırdı.

Kurda TL lehine zirve ise Kuzey Kore desteği ile geldi. Trump yönetimine ilişkin artan endişeler, Kuzey Kore gerginliği ve kasırgaların ABD ekonomisine etkileri ile gerileyen dolar, 11 Eylül'de 3.3888 ile TL karşısında yılın en düşük seviyesinden fiyatlandı.

TL'deki kayıplar tahvil faizlerini rekora taşıdı

Türk Lirası, bu yıl dolar dışında diğer majör para birimleri karşısında da dip seviyeleri gördü.

Yıla 3.71'den başlayan euro/TL 24 Kasım'da 4.7217 ile rekor kırarken; 2017'yi 4.35 seviyesinden karşılayan sterlin, 29 Kasım'da 5.3428 ile Türk Lirası karşısında tarihi zirvesine çıktı. Euro kuru yılı 4.5465, sterlin ise 5.1240 seviyesinden kapattı.

Bu arada TL'deki değer kayıpları tahvil faizlerini rekor seviyelere taşıdı. 2017'yi 11.68 seviyesinden tamamlayan 10 yıllık gösterge tahvil faizi 22 Kasım'da 13.22 ile rekor kırdı. Yılın son işlem gününde 13.40 olan iki yıllık gösterge tahvil faizi de 22 Kasım'da 14.31 ile tarihi zirvesine çıktı.

Borsa için rekorlar yılı oldu

TL, dolar karşısında tarihinin en kötü performansını sergilemesine karşın borsa tarafından hikaye çok farklıydı; 2017 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu.

Seneye 77.000 seviyesinin üzerinde başlayan BIST 100, yılın son işlem gününde 115.840 puanla yeni tarihi zirvesini gördü. 115.333 seviyesinden kapanan borsa, bu alandaki rekorunu da yeniledi.

Yıl boyunca S&P 500 başta olmak üzere dünya borsalarında görülen yükselişler Borsa İstanbul'u yukarı yönlü destekleyen unsurlar olarak öne çıktı. İçeride ise KGF destekleri ve yüksek büyüme rakamları borsaya doping oldu.

2018'DE PİYASALARI NE BEKLİYOR?

Kurda hikayeyi enflasyon yazacak

Önümüzdeki yıl dolar/TL tarafında hikayeyi yazacak asıl unsur enflasyon verisi olacak. Uzmanlar, yılın ilk yarısında baz etkisi kaynaklı geri çekilme öngörüyor ancak 'tek hane' beklentisinin gerçekleşmemesi olası.

14 Aralık'ta GLP'de 50 baz puan ile beklentilerin altında faiz artışına giden TCMB, yeni yılın ilk toplantısını 18 Ocak'ta yapacak.

Uzmanlar, enflasyonda beklenen düşüş göz önüne alındığında Merkez Bankası'nın para politikasında değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Halka arzlar borsayı taşıyacak

2018 borsalar için ise halka arzlar yılı olacak. Uzmanlar, global hisse senetlerinde yükselişin devamı beklentisi dikkate alındığında halka arzlarda rekorların görüleceğini ifade ediyor.

Dünya genelinde halka arzlarda teknoloji şirketleri öne çıkarken, petrol şirketi Aramco'nun tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Global piyasalardaki olumlu havanın Borsa İstanbul'un rekor yolculuğuna destek olması bekleniyor. 2018 BIST için de mega halka arzlar yılı olacak. Başta EnerjiSA, Medical Park, Şok, Memorial ve Defacto olmak üzere pek çok şirketin borsaya 'merhaba' demesi bekleniyor.