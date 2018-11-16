2019, TL'de yüksek getiri yılı olacak

16 Kasım 2018

ECE CEYHUN

Osmanlı Yatırım Genel Müdürü Pınar Çakılkaya, “2018 de enflasyonun altında kalan TL mevduat, bono/tahvil, mevduat ve repo yılın son çeyreğinde cazibe kazandı. Merkez Bankası faiz oranı şu anda dünya liginde ilk sıralarda. Bu faiz oranlarını geçmişte en son 2009 yılı ve öncesinde gördük. Faiz oranları o kadar cazip ki gayrimenkul yatırımlarını öldürdü.” dedi.

Çakılkaya, TCMB tarafından açıklanan 2019 beklenen enflasyona verisinin yüzde 15.9 olduğuna işaret ederek yüzde 9 ve üzerinde reel getiri fırsatı olduğunu anlattı.

Çakılkaya şöyle devam etti:

“Görünen o ki kısa vadede enflasyon ve yüksek faiz sarmalı devam edecek. Bu durumda bono ve tahviller ön plana çıkıyor. Özel sektör tahvil (ÖST) ve bono ihraçları ikincil piyasada likit olmamakla birlikte yatırımcılarına vade boyunca cazip getiriler sunuyor. Kısa vadeli banka bonoları yüzde 26-27 ile çıkıyor. Farklı şirket tahvillerinde ise getiriler yüzde 34’ün üzerinde. Piyasada yaklaşık 80-90 milyar TL’lik ÖST var. Bunun yaklaşık yarıya yakını banka ve iştiraklerince çıkarıldı. Kalan kısım ise banka dışı finans sektörü ve finans hariç özel sektör tahvillerinden oluşuyor. Bazı tahvillerde gösterge faizin 5-6 puan üzerinde ek getiri sağlamak bile mümkün. Hazine ve mevduat faizlerinde de uzun süredir ilk defa reel anlamda bir getiriden söz etmeye başladığımız bu dönemde bu getiri yatırımcı için iyi bir alternatif.”

"Mevduat faiz yarışı hız kesmeye başladı"

Son dönemlerde TL’yi korumak adına TL mevduata Kasım 2018 sonuna kadar süreli bir stopaj avantajı sağlandı.

Çakılkaya, “Sermaye piyasaları açısından negatif ayrımcılık olan bu teşvikin çok uzun süre kullanılması mümkün değil. Ya bu avantaj tahviller için de sağlanacak ya da mevduat stopaj teşviki sonlanarak mevduat ve tahviller arasındaki vergi adaletsizliği ortadan kalkacak. Fakat stopaj avantajına rağmen ÖST’ler nette hala mevduat üzerinde getiri sağlayabiliyor. Fakat ÖST’lerin de tamamen risksiz yatırım enstrümanı olarak da düşünmemek lazım. Ama bugünkü şartlarda bakıldığında ekonomideki daralma ve kredi arz ve talebinin düşmesi mevduat faizlerini geriye çekmeye ve bankacılık sektöründeki mevduat faiz yarışı hız kesmeye başladı. Bu eğilimin devam etmesiyle ÖST daha iyi getiri sunmaya ve stopaj oranlarının değişmesiyle de yatırımcı için çok daha iyi bir alternatif olacak. Normal piyasa ve normal kredi büyüme olması halinde mevduat faizinin Merkez Bankası'nın oranın altında olması gerekir ki, birçok ülkede bu şekildedir.” diye konuştu.