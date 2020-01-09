2019'da 6 halka arzla 263 milyon TL kaynak sağlandı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB) Başkanı Dr.Alp Keler'in Sermaye Piyasasında Gündem'in giriş bölümünde verdiği bilgiye göre, 2019 sonu itibarıyla şirketler tahvil ve bono ihraçlarıyla 93 milyar TL finansman sağladı.



Keler yazısında şu bilgileri verdi:



"Finans piyasamıza yapısal anlamda bir katkı Türk lirası referans faiz oranının (TLREF) Haziran 2019’da Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanması oldu. Finans kuruluşlarının TL cinsi faiz riskini yönetmesi amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde tasarlanan bu ürün değişken faizli kredilerin de önünü açıyor.

Daha geniş bir çerçeveden baktığımızda, güçlenen altyapısıyla sermaye piyasamızın sunduğu uzun vadeli fon yapısı, göreli olarak düşük maliyetli kaynak yapısı, büyümenin olumlu etkisinden tüm yatırımcıların yararlanmasını sağlaması, şirketleri disipline ederek kurumsallaşmayı teşvik etmesi gibi özellikleri ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağladığını düşünüyoruz."