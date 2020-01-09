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  • 2019'da 6 halka arzla 263 milyon TL kaynak sağlandı

2019'da 6 halka arzla 263 milyon TL kaynak sağlandı

2019 yılında 6 adet halka arzla şirketler 263 milyon TL kaynak sağlarken, yıl içinde 1.330 adet tahvil ihracı yapıldı.

2019'da 6 halka arzla 263 milyon TL kaynak sağlandı
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB) Başkanı Dr.Alp Keler'in Sermaye Piyasasında Gündem'in giriş bölümünde verdiği bilgiye göre, 2019 sonu itibarıyla şirketler tahvil ve bono ihraçlarıyla 93 milyar TL finansman sağladı.

Keler yazısında şu bilgileri verdi:

"Finans piyasamıza yapısal anlamda bir katkı Türk lirası referans  faiz oranının (TLREF) Haziran 2019’da Borsa İstanbul tarafından  hesaplanmaya başlanması oldu. Finans kuruluşlarının TL cinsi faiz riskini yönetmesi amacıyla  uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde tasarlanan bu ürün  değişken faizli kredilerin de önünü açıyor.
Daha geniş bir çerçeveden baktığımızda, güçlenen altyapısıyla  sermaye piyasamızın sunduğu uzun vadeli fon yapısı, göreli olarak  düşük maliyetli kaynak yapısı, büyümenin olumlu etkisinden tüm  yatırımcıların yararlanmasını sağlaması, şirketleri disipline ederek  kurumsallaşmayı teşvik etmesi gibi özellikleri ile ülkemizin  sürdürülebilir büyümesine katkı sağladığını düşünüyoruz."

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