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2019'da kişi başına 17 bin 394 lira tasarruf ettik

Türkiye'de tasarruf mevduatları, geçen yıl 2018'e göre yüzde 25,4 artarak 1 trilyon 446,4 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 17 bin 394 lira oldu. 2018'de kişi başına tasarruf 14 bin 70 lira idi.

2019'da kişi başına 17 bin 394 lira tasarruf ettik
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl 1 trilyon 446 milyar 381 milyon 259 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. 

Bu rakam 2018'de 1 trilyon 153 milyar 768 milyon 94 bin lira düzeyinde gerçekleşirken tasarruf mevduatlarındaki artış oranı yüzde 25,4 oldu.

Geçen yıl için nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye'de, kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 17 bin 394 lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de kişi başına gerçekleştirilen tasarruf miktarının 2018'de 14 bin 70 lira olduğu dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte vatandaşın kenara ayırdığı tutarın ortalama 3 bin 324 lira arttığı görüldü.

Kişi başı tasarruflar 6 kentte ortalamanın üzerinde

Kişi başı tasarrufları 2018'de 32 bin 538 lira düzeyinde bulunan İstanbul'da, geçen yıl ise vatandaşın 39 bin 611 lira kenara ayırdığı görüldü. İstanbul bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 25 bin 560 lirayla Muğla, 25 bin 134 lirayla Ankara, 22 bin 712 lirayla İzmir, 19 bin 846 lirayla Antalya ve 17 bin 651 lirayla da Tunceli olarak sıralandı. Böylece 6 kentte kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 6 kentin yanı sıra Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Trabzon, Kırklareli, Bursa, Zonguldak, Isparta, Nevşehir, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Kocaeli, Tekirdağ, Burdur, Bartın, Hatay, Erzincan, Karaman, Kayseri, Karabük, Bolu, Giresun, Rize, Manisa ve Sinop olmak üzere toplam 38 kentte kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından geçen yıl son sırada ise 2 bin 283 lirayla Şırnak yer aldı. Şırnak'ın ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kentler 2 bin 370 lirayla Ağrı ve 2 bin 454 lirayla Muş oldu.

Doğudaki kentler kişi başı tasarruf artışında üst sıralarda

Kişi başı tasarruf mevduatının geçen yıl en fazla arttığı kent Muş oldu. Muş'ta ortalama olarak her bir vatandaşın kenara ayırdığı tutar 2018'de 1.623 lira iken, bu rakam 2019'da 2 bin 454 liraya çıkarak yüzde 51,2 artış kaydetti. 

Muş'un ardından kişi başına tasarrufların en fazla artış kaydettiği kentler, Hakkari, Şanlıurfa, Çankırı, Şırnak, Ağrı, Adıyaman, Batman, Mardin ve Van olarak kayıtlara geçti. Söz konusu 10 kentin 9'unun Türkiye'nin doğusunda yer alması dikkati çekti.

Türkiye'nin 81 kentinin tamamında kişi başı tasarrufların artış kaydetmesi öne çıkan bir diğer unsur olurken, söz konusu artışta yüzde 7,1 ile son sırada Kocaeli yer aldı.

Geçen yıl itibarıyla nüfusu 2 milyon kişiye dayanan ve 23,3 milyar liralık tasarruf mevduatı toplanan Kocaeli'de, fert başına kenara ayrılan tutar da 11 bin 945 lira olarak hesaplandı. Kentin kişi başı tasarrufları 2018'de 11 bin 151 lira düzeyinde bulunuyordu.

İstanbul tasarrufta Ankara'yı 4'e katladı

Geçen yıl Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,5'i İstanbul'da birikti. 15,5 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'da toplam 614 milyar 733 milyon 94 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

2018'de 490 milyar 272 milyon 659 bin liralık tasarruf mevduatı toplanan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 25,4 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında 141 milyar 734 milyon 228 bin lirayla Ankara ikinci, 99 milyar 189 milyon 816 bin lirayla İzmir üçüncü, 49 milyar 846 milyon 794 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

İstanbul'un toplanan tasarruf mevduatı açısından en yakın rakibi olan Ankara'yı 4'e katladığı görüldü.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 441 milyon 684 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'u 509 milyon 720 bin lirayla Ardahan, 592 milyon 215 bin lirayla Kilis, 701 milyon 725 bin lirayla da Hakkari takip etti.

Kentler bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019 itibarıyla şöyle:

Şehir (Bin lira) Kişi Başı Milli Gelir 2019 Kişi Başı Milli Gelir 2018
ADANA 12.404 9.831
ADIYAMAN 4.730 3.392
AFYONKARAHİSAR 8.989 7.116
AĞRI 2.370 1.699
AKSARAY 12.364 9.629
AMASYA 7.488 5.922
ANKARA 25.134 20.665
ANTALYA 19.846 15.152
ARDAHAN 5.238 3.904
ARTVİN 9.939 7.377
AYDIN 15.327 12.432
BALIKESİR 14.970 12.528
BARTIN 11.467 9.077
BATMAN 4.312 3.105
BAYBURT 5.206 4.182
BİLECİK 8.006 6.071
BİNGÖL 5.099 3.884
BİTLİS 2.590 1.940
BOLU 10.554 8.069
BURDUR 11.628 9.199
BURSA 14.321 11.640
ÇANAKKALE 13.583 11.943
ÇANKIRI 8.134 5.810
ÇORUM 9.007 7.022
DENİZLİ 15.583 12.604
DİYARBAKIR 4.457 3.312
DÜZCE 7.539 5.589
EDİRNE 15.118 12.324
ELAZIĞ 8.351 6.453
ERZİNCAN 11.200 8.612
ERZURUM 4.276 3.665
ESKİŞEHİR 14.969 12.687
GAZİANTEP 7.295 5.667
GİRESUN 10.466 8.824
GÜMÜŞHANE 6.579 5.273
HAKKARİ 2.497 1.716
HATAY 11.353 9.181
IĞDIR 5.854 4.646
ISPARTA 13.938 11.488
İSTANBUL 39.611 32.538
İZMİR 22.712 19.083
KAHRAMANMARAŞ 5.477 4.132
KARABÜK 10.557 8.083
KARAMAN 11.191 8.567
KARS 4.845 3.590
KASTAMONU 8.594 6.891
KAYSERİ 11.079 8.843
KIRIKKALE 7.629 5.713
KIRKLARELİ 14.788 12.094
KIRŞEHİR 12.489 9.918
KİLİS 4.156 3.580
KOCAELİ 11.945 11.151
KONYA 9.333 7.638
KÜTAHYA 7.763 6.517
MALATYA 8.194 6.284
MANİSA 10.176 8.138
MARDİN 3.586 2.611
MERSİN 13.112 10.590
MUĞLA 25.560 21.120
MUŞ 2.454 1.623
NEVŞEHİR 13.890 10.951
NİĞDE 7.109 5.499
ORDU 8.441 6.429
OSMANİYE 5.052 3.842
RİZE 10.273 7.885
SAKARYA 8.497 6.696
SAMSUN 9.378 7.302
SİİRT 3.236 2.370
SİNOP 10.150 8.044
SİVAS 9.796 7.647
ŞANLIURFA 2.798 1.927
ŞIRNAK 2.283 1.631
TEKİRDAĞ 11.736 9.308
TOKAT 5.678 4.387
TRABZON 14.913 11.649
TUNCELİ 17.651 13.404
UŞAK 15.930 12.916
VAN 2.971 2.172
YALOVA 16.485 13.939
YOZGAT 8.822 6.922
ZONGULDAK 13.965 11.423
TOPLAM 17.394 14.070

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