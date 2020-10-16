2019’un en hızlı büyüyen borsası Borsa İstanbul

16 Ekim 2020

Dünya Borsalar Federasyonu’nun (World Federation of Exchanges –WFE) 2019 raporuna göre; Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay Vadeli İşlem Sözleşmelerinde hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu.



Borsa İstanbul, 1961 yılında Londra’da kurulan ve Borsa İstanbul’un da üyesi olduğu Dünya Borsalar Federasyonu’nun (World Federation of Exchanges –WFE) 2019 raporuna göre büyük bir başarıya imza attı. Raporda Borsa İstanbul’un, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 2012’de işlem görmeye başlayan ve 39 adet likit pay üzerine çıkarılan Pay Vadeli İşlem Sözleşmelerinde hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası olduğu kaydedildi.