2020 altının yılı olabilecek mi?

27 Ocak 2020

Troy Kıymetli Madenler AŞ. 2020 yılı kıymetli maden fiyat beklentilerini paylaştı.

Troy'un 2020'deki gelişmelere yönelik görüşlerinde, bu yılın altınla birlikte tüm kıymetli madenler için pozitif geçeceği tahmin ediliyor.

Troy'un 2020 görüşleri:

2019 yılı ABD ile Çin arasında ticaret antlaşmasının yapıldığı, küresel resesyonla ilgili kaygıların azaldığı olumlu bir ortamla tamamlanırken, 2020 yılında ise ABD - İran arasındaki gerginlik dolayısıyla piyasalardaki bütün olumlu havanın kaybolduğu bir başlangıç yapılmış oldu. Bu ortamda altının önderliğinde riskten kaçınma isteği içerisinde olan yatırımcılar, bütün kıymetli madenleri yeni zirvelere taşıdı. Yeni yıla güçlü bir başlangıç yapan altın, 2020’nin kendisi açısından olumlu geçeceğine dair önemli bir sinyal vermiş oldu.

ABD ile Çin tarafından faz bir anlaşması imzalanmış olmasına rağmen, tarafların arasındaki temel sorunlar henüz çözülmüş değil, örneğin teknoloji sektöründeki telif hakları konusu hala masada duruyor. Taraflardan bu konuların çözümüne dair herhangi bir açıklama gelmezken, piyasalardaki beklenti, anlaşmanın 2. fazına dair adımların ABD seçimleri sonrasına bırakıldığı yönünde. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin birbiriyle olan ticari anlamdaki mücadeleleri küresel büyümeyi doğrudan etkiliyor. ABD aynı zamanda Avrupa’ya karşı da araba ihracatları üzerinden bir cephe açmış durumda. Hal böyleyken, altın 1550 üzerinde tutunarak yukarı yöndeki isteğine destek bulabiliyor.

Jeopolitik riskler bir yana dünyadaki birçok merkez bankasının FED önderliğinde düşük faiz politikası sürdürmesi ve bu genişlemeci politikaların piyasadaki likiditeyi artırması da altın fiyatlarını doğrudan etkileyen bir parametre.

FED’in 2020 yılında faiz artışına gitmesi beklenmezken, Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişlemeye devam edip “eksi faiz” politikasını sürdürecek olmasını, altın fiyatlarını destekleyen en temel unsur olacağını düşünüyoruz.

Bu gelişmeler doğrultusunda altın özelinde tüm kıymetli madenler için beklentilerimiz 2020 yılının pozitif geçeceği yönünde.