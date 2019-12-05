2020 borsa yılı olacak

05 Aralık 2019

Sene içinde, borsa endeksinin 83 bin seviyelerinde olduğu tarihte Borsa İstanbul’un kazandıracağını ve bu dönemin yatırım açısından çok büyük fırsatlar barındırdığını hatırlatan Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, "Borsanın kazandıracağını ifade etmiştik. Herkesin ümitsiz olduğu dönemde biz bu fırsatların kaçırılmaması gerektiğini her platformda açıkladık" dedi.

Mehmet Gerz, "Borsa konusunda haklı çıkıp yatırımcılarımıza kazandırdığımız için memnunuz. Borsa yüzde 17, hisse fonları ise yüzde 33 oranında artış gösterdi. Bu süreçte hisse fonlarının daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Jeopolitik risklerin azalması piyasaların hareketlenmesini sağladı. Özellikle yüksek faiz, 500 puanlarda seyreden ülke risk primi ve dövizde yaşanan dalgalanmalar sebebiyle yatırımcı Borsa İstanbul’dan uzak durdu. Oysa hisse senedini ucuza alan yüksek getiri elde eder. Ama bunun için zor zamanda elini taşın altına sokmak gerekir. BİST endeksinin 80.000’lerde olduğu dönemde endeks için 130.000 beklentimizi yatırımcılarımızla paylaşmıştık. Rakam vermek, iddiaya girmek işin esprisi ama Ata Portföy olarak endeksi izlediği yöne dair net bir pozisyon ortaya koyduk. Herkesin borsadan çok ümitsiz olduğu dönemlerde borsaya yatırım yapılmasını gerektiğini söyledik. Varlık dağılımı modelimizde hisse oranını bu sene 5 Temmuz, 1 Ağustos ve 2 Aralık’ta üç kez artırdık. Herkes ne kadar kaçıyorsa borsadan, aslında kazanç potansiyeli o kadar yüksek demektir. Uzun vadeli bakabilen yatırımcı için bu çok önemli bir fırsattı. Ve hala devam ediyor. Şu anda yüzde 45 hisse, yüzde 20 döviz (Eurobond ve altın) ve yüzde 35 faiz öneriyoruz. 2020 için borsanın yılı olacağını öngörüyoruz" dedi.

ABD seçimleri çok önemli

Ülke olarak ekonomik anlamda toparlanma hatta büyüme sürecine girdiğimiz bu dönemde kuşkusuz dünyadaki gelişmelerden olumlu veya olumsuz etkileneceğiz diye ifade eden Gerz, "2020’nin en önemli olayını ABD’de yaşanacak başkanlık seçimleri olarak görüyorum. ABD ve Avrupa’da düşük faiz ortamı devam ediyor. Bundan dolayı gelişmekte olan ülke dolar tahvillerine iyi bir talep var. Dünya büyümesi baskı altında olduğu için emtia fiyatları da baskı altında. Bu açıdan özellikte demir çelikte Çin’in etkisi çok fazla. FED faizleri uzunca bir süre yatay tutabilir. FED faizleri beklenenden biraz erken indirdi. Düşük faiz ortamı ve FED’in faizlerde indirime gitmesi bizim açımızdan çok olumlu oldu. Gelişmekte olan ülke döviz bonolarının yatırım aracı olarak ön plana çıktığını görüyoruz" diye konuştu.