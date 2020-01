2020 nasıl daha iyi büyürüz yılı olacak

01 Ocak 2020

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, 2020'nin, büyümenin ivmesini gören yabancı yatırımcı açısından yeni şirket satın alımlarının kapısını açacağını belirterek, "2019'u, 'işleri rayına koyma yılı' olarak görebiliriz. 2020 ise 'işler rayına girdi, bundan sonra nasıl daha iyi büyürüz' yılı olacak." dedi.

Ümit Leblebici, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve TEB'in performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2019 yılının 2018'de çok da hak edilmeyen bir dalgalanmadan çıkılan, içinde seçimleri barındıran, Türkiye'nin yapması gereken haklı bir Suriye operasyonunun gerçekleştirildiği dengelenme yılı olduğunu söyleyen Leblebici, dolayısıyla, öngörülebilirliğin kısıtlı ve belirsizliğin fazla olduğunu belirtti.

Leblebici, bu belirsizliklerin önemli bir bölümünün artık geride kaldığının altını çizdi. Türk ekonomisinin aktörleri açısından 2019'un hem bankaların hem de şirketlerin "dalgalanmanın yarattığı etkileri" detaylı analiz ettiği bir dönem olduğunu ifade eden Leblebici, "Dolayısıyla 2019'u, bir başka ifadeyle, 'işleri rayına koyma yılı' olarak görebiliriz. 2020 ise 'işler rayına girdi, bundan sonra nasıl daha iyi büyürüz' yılı olacak." diye konuştu.

"2020'de dünya ekonomisinin görünümü, Türkiye'yi desteklemeye devam edecek"

Ümit Leblebici, öngörülebilirliği yüksek bir yıla girildiğini ve artan öngörülebilirliğin her zaman yatırım iştahını artırdığına dikkati çekti.

"Makro ekonomik resim de bize dengeleme diye başladığımız sürecin adım adım yeniden büyüme sürecine girmeye başladığını gösteriyor." diyen Leblebici, kredi kanalları ve bankaların kredi verme iştahının açık olduğunu vurguladı.

Leblebici, kredi talebinin de daha pozitif bir tablo sergileyeceğini ve üstelik, bunu destekleyici politikaların da mevcut olduğunu söyledi.

Artık çarkların yeniden harekete geçmesi ve büyümenin tetiklenmesi gerektiğini dile getiren Leblebici, şunları kaydetti:

"Ekonomide sıçramaların görülebileceği 2020’de yüzde 4 büyüme potansiyeli mevcut. 2019'da dünya ticaretine damga vuran bir önemli gelişmeye de değinmek gerekir. Geride bıraktığımız yılda dünya ekonomilerini en çok ticaret savaşları etkiledi. Bu savaşlar devam edecek. Bizim de bunlara hazırlıklı olmamız gerek. Yeni ticari iş birlikleri, serbest ticaret anlaşmaları kurgulamamız lazım. Brexit'ten minimum etkilenecek bir anlaşma ortamı yaratıyor olabilmemiz lazım. Öte yandan; 2020'de dünya ekonomisinin görünümü, Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Sistem artık çok fazla dalgalanmaya da izin vermez. Kur dalgalanması sırasında kısa vadeli getiri peşinde koşan yabancı yatırımcıların yerine şu an için uzun vadeli yatırımcılar kaldı. 2020 yılı, büyümenin ivmesini gören yabancı yatırımcı açısından da yeni şirket satın alımlarının kapısını açar."

"Enflasyon tahminin yüzde 8 civarı"

TEB Genel Müdürü Leblebici, 2020 yılında kurdaki dalgalanma beklenilenden daha düşük olursa, daha düşük enflasyonla karşılaşılacağını söyledi.

Piyasanın yüzde 10'lu enflasyonları beklediğini belirten Leblebici, makro verilere ilişkin şu öngörülerde bulundu:

"Benim tahminim ise enflasyonun yüzde 8 civarlarında olacağı yönünde. Faizde iyimserim ve faizde tek haneyi göreceğimize inanıyorum. Şu an itibariyle cari dengede pozitifteyiz, çok az bir negatife geçiş olabilir. Stokları yeniden yerine koymak için ithalat yapmamız gerekecek, bu gelişme de çok minimal, yani yüzde 1 açıkla 6-7 milyar dolar gibi bir seviye olacaktır."

"Merkez Bankası, faizleri tek haneye kadar indirecek"

Ümit Leblebici, yüksek dalgalanma ile karşı karşıya kalınan bir dönemden geçildiğini anlattı. Sonuçta yüksek faizin, dalgalanmaları önlemek için kullanılan bir enstrüman olduğunu belirten Leblebici, gelişmekte olan piyasalarda yaşanan faiz indirme eğilimiyle şimdi global konjonktürün Türkiye'ye faizleri normalize etme şansını verdiğini aktardı.

Merkez Bankasının da faiz indirimleri ile ekonomiyi canlandırmak için gereken zamanda gereken hamleyi yaptığını ifade eden Leblebici, zamanlaması daha çok dış gelişmelere bağlı olsa da, bugün bulunulan noktada dış ortamın yeni faiz indirimlerini hala destekleyici nitelikte olduğunu söyledi.

Leblebici, gelecek dönemde kurun yatay kalma ihtimalinin hayli yüksek, üstelik enflasyon datasının daha da aşağılara gelmesinin mümkün olduğuna dikkati çekti.

Bunun da Merkez Bankasının yeni faiz indirimlerinde elini rahatlatacağını belirten Leblebici, şöyle devam etti:

"Bir süreden beri ekonomiyi dengelemek için faizi aşağıyı indirmeye çalışan Merkez Bankası, bundan sonraki süreçte faizleri tek haneye kadar indirecektir. İlk çeyrekte yavaş yavaş tek haneyi görmeye başlarız ya da çok yaklaşırız diye düşünüyorum. Büyük merkez bankaları açısından da 2020 yılı yine aksiyonların alınmaya devam ettiği bir yıl olacak. Hala tam anlamıyla toparlanamayan Avrupa için ECB, ekonomiyi teşvik etmek için çalışmaya devam eder. ABD'de ise Fed faiz hareketinin sonuna gelse de bilanço genişlemesini en az bir yıl daha sürdürür."

"Tüm bankalar bilançosunu test etti ve 2019'u başarıyla geçti"

TEB Genel Müdürü Leblebici, Türk bankacılık sektörü olarak hep "Türk bankacılık sisteminin bilançosu gayet sağlam" söylemini kullandıklarını belirtti.

Birçok yabancı kurumun farklı analizlerini okumalarına rağmen sektörün sağlamlığının bir kere daha test edildiğini söyleyen Leblebici, 2019'un Türk bankacılık sektörü için hem test hem de dengelenme yılı olduğunu ifade etti.

Leblebici, şöyle konuştu:

"Tüm bankalar bilançosunu test etti ve 2019'u başarıyla geçti. Herkes bir anlamda 'evini toparlama' çabası içine girmişti. O evi toparlama çabası içinde kamu, özel sektör ve regülasyon tarafı bir koordinasyonla, iş birliği ile hareket etti. Bankacılık sektörü bu arada ev ödevini de hazırladı. Sendikasyonlar yenilendi. Likiditeyi sağlamlaştırdı. Böylece 2020 yılında Türkiye'nin büyümesini finanse edecek alt yapı da hazırlanmış oldu. Bu da bankacılık sektörünün ev ödeviydi."

"2020'de sektör kredi büyümesini konuşur"

Ümit Leblebici, 2020 yılında bankacılık sektörünün kredi büyümesini konuşacağını söyledi.

Büyümenin, 2019'a kıyasla kesinlikle daha iyi olacağını belirten Leblebici, artan kredi talebinin de etkisinin görüleceğini ifade etti. Burada hem iç talebi hem de dış talebi dengeleyecek bir politika ile gitmenin önemli olacağına işaret eden Leblebici, büyümenin yavaş yavaş gelmeye başlamasıyla, insanların öngörülebilirliğini artırmasıyla tüketimin de gelmeye başlayacağını anlattı.

Leblebici, Türkiye'nin bu anlamda çok şanslı bir ülke olduğunun altını çizerek, "Demografi yardım ediyor, genç bir nüfus var. Bu genç nüfusun bir takım talepleri var. 2 yıldır ertelenen talebin artık bu yıl harekete geçmesini beklemek gerekir. Bu büyümeyi düşündüğümüzde de kredi faizleri 2-3 puan daha aşağı gidebilir." diye konuştu.

2020'nin, kredilerde ihracat odağının devam ettiği, yenileme yatırımlarına dönük kaynak ihtiyacının daha fazla hissedildiği bir yıl olacağını tahmin eden Leblebici, sahadan aldıkları sinyallerin kredi talebinde canlanmanın başladığını gösterdiğini söyledi.

Leblebici, gelen kredi taleplerinin de ağırlıklı olarak işletme sermayesi ihtiyacı, yeni makine alım ihtiyacı ve modernizasyon ihtiyacına yönelik olduğunu aktardı.

Bunun da bir sebebinin olduğuna işaret eden Leblebici, "Biz ülke olarak 2 yıldır stok biriktirmedik. Son 2 yıldır yatırımları öteledik. Şimdiye kadar da mevcut stoktan yedik. Bugün geldiğimiz noktada artık stokları tekrar artırmamız ve yatırım yapmamız gerekiyor. Şimdiye kadar ertelenen makine yenileme yatırımlarının yapılması ve kapasitelerin artırılması gerekiyor. Bunların hepsi de kredi talebinin artacağı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

"KOBİ'de iyi olan banka karlılıkta daha iyi olacak"

Ümit Leblebici, sektörün karlılıkta 2019 yılında biraz daralma yaşadığını, 2020 yılında ise karlılığın 2019'a göre daha iyi olacağını belirtti.

Büyümenin, beraberinde rekabeti de getireceğini söyleyen Leblebici, kredi talebinin az, arzının fazla olmasının bilanço üzerinde baskı yaratabileceğini ama bankacılık sektörünün onu ayarlayacağını ifade etti.

Leblebici, karın kaynağının ise ağırlıklı olarak KOBİ olacağını, KOBİ ve kurumsalda "iyi" olan bankanın karlılıkta da daha iyi olacağını dile getirdi.

"Tüketici kredilerinde yüzde 50'nin üzerinde büyüme görünüyor"

Ümit Leblebici, TEB'in KOBİ Bankacılığında kaslarının her zaman kuvvetli olduğunu belirtti. 2019'da KOBİ Bankacılığındaki paylarını belli bir dengede tutarak bireysel ve kurumsal bankacılıkta teknolojinin de verdiği güçle daha atak hareket ettiklerini anlatan Leblebici, bu dönemde TEB'e özel Kadın Bankacılığı ve Girişim Bankacılığı gibi segmentlerin de bankaya son derece faydası olduğunu aktardı.

Bireysel Bankacılıkta, tüketici kredilerinde önemli bir büyüme kaydettiklerini ifade eden Leblebici, bu büyümenin beraberinde yeni müşteri de getirdiğini dile getirdi.

Leblebici, TEB'in 2019 ve 2020 yılına bazı verilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019 yılı sonunda büyümemizin tüketici kredilerinde yüzde 50'nin üzerinde, kurumsal bankacılık tarafında ise yüzde 26-27 civarında olacağı görünüyor. Mevduat tarafında son 5 senede aktif mevduat müşterimizi 2,5-3 katına çıkartmış durumdayız. 2020 yılında kazandığımız bu momentumu dengeleyerek devam etmek istiyoruz. KOBİ kredilerinde sektörün 2-3 puan üzerinde büyümeyi hedefliyoruz. Kurumsalda ise rekabetin artmasını bekliyoruz. O nedenle de kurumsal kredilerde pazara yakın bir büyüme planlıyoruz."

"2020 stratejimiz 'En Pratik Banka' olmak"

TEB Genel Müdürü Leblebici, Bireysel Bankacılık alanında kazandıkları bu kuvveti devam ettirmek istediklerini belirtti. Geliştirdikleri dijital platformların kendilerine ve müşterilere yeni kapılar açtığını ifade eden Leblebici, CEPTETEB'e ilişkin, şöyle konuştu:

"CEBTETEB platformu 900 bin müşteriye ulaştı. Müşterilerimizin, bankacılık işlemlerinin yüzde 86'sını dijital kanallardan gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Her iki müşterimizden biri online bankacılık kanallarımız üzerinden işlem yapıyor. Mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1,3 milyonu aştı. Müşterilerimize, CEPTETEB'de Finans Koçu ile bütçelerini dijital ortamda yönetme ve analiz imkanı sağlıyoruz. TEB FX ile piyasayı eş zamanlı takip ederek, döviz işlemlerini anında yapabiliyorlar. CEPTETEB Cüzdan ile İstanbul Havalimanı, TAV Passport ve Flash Pass ile Sabiha Gökçen havalimanlarında hızlı geçiş hakkı gibi hızlı çözümler sunuyoruz. Şimdi de KOBİ ve Kurumsal banka müşterilerimiz için CEBTETEB İŞTE’yi çıkarttık. 2020 yılında KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve KOBİ süreçlerinin dijitalleşmesinde en iyi banka olacağımızı düşünüyorum. CEBTETEB her yerde dedik CEBTETEB evde, işte her yerde diyoruz."

Leblebici, dijital bankacılık alanındaki öncülüklerinin ve sektörde yaşanan dijital dönüşümün getirdiği ihtiyaçları karşılamak üzere hayata geçirdikleri TEB Pratik Şubelerin de sayısını artırdıklarını belirtti.

"Geleceğin bankacılık modeli" olan TEB Pratik Şubelerin dijital ve fiziki şubeyi birleştiren yeni bir bankacılık anlayışı olduğunu anlatan Leblebici, "Tüm dijital yatırımlarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran 'En Pratik Banka' olmayı 2020 stratejimiz olarak belirledik." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA