‘2020 resesyon yılı olacak’

10 Ekim 2019

Trilyon dolarlık fonları yöneten finans sektörünün gözü kulağı küresel ekonomideki gelişmelerde. Absolute Strategy Research (ASR) adlı araştırma kuruluşunun 2019 üçüncü çeyrek araştırması yatırımcıların 2020 yılı için kaygılı olduğunu ortaya koyuyor. ASR’nin 4.1 trilyon dolarlık bir yatırım havuzunu yöneten 200 kurumun yöneticileriyle yaptığı ankete katılanların yüzde 52’si dünya ekonomisinin 2020 yılında resesyona girebileceğini tahmin ediyor.

Yöneticiler, 2014 yılından itibaren her çeyrek için gerçekleştirilen araştırmada ilk kez küresel resesyon tahmini yapıyor. Özellikle finans yöneticilerinin 2020 için ‘ayı piyasası’ senaryosu satın aldığı belirtiliyor. Uzmanlar, sahadan gelen bu görüşlerin küresel imalat sektörünün son altı yılın en büyük düşüşünü yaşadığı ve OECD’nin neredeyse bütün ülkelerin büyüme tahminlerini düşürdüğü global ekonomi koşullarıyla örtüştüğünü düşünüyor. Ancak ASR’nin anketi yatırımcıların para politikalarından umutlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu da yatırımcıların tamamen korumacı tutuma geçmedikleri ve boğa piyasasına dönüşün hızlı olacağına inandıkları şeklinde yorumlanıyor.

Gelişen pazarlara güven azalıyor

Global kurumsal kazancını bir yıl içinde artıracağını düşünen yatırımcıların oranı araştırma tarihinde ilk kez yüzde 44’e düşmüş. Yatırımcıların yüzde 48’i bir yıl içinde gelişen piyasa hisse senetlerinin gelişmiş piyasa hisselerinden daha iyi performans göstermesini bekliyor. Üç ay önce, ankete katılanların yüzde 38’i gelişen piyasa tahvillerinin yüksek getirili ABD tahvillerini geçeceğini düşünürken, bu oran son araştırmada yüzde 18’e düşmüş.