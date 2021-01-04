"2021 büyük halka arzların yılı olacak"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Tevfik Eraslan son iki yıldır halka arzlarda küçük şirketlerin ön plana çıktığını dile getirerek artan yabancı ilgisi, yatırımcı sayısındaki büyük değişimle birlikte her şirketin halka arzı 2021 planları arasına aldığını belirtti. Eraslan, “Bireysel yatırımcının ilgisinin 2021’de devam etmesini bekliyorum. Yabancının ilgisinin olduğu ortamda bireysel yatırımcı ilgisi varsa büyük ölçekli şirketlerin halka arzını yapabilme imkanı olacak. 2019- 2020 çok büyük olmayan şirketlerin halka arzının olduğu yıllardı. 2021 yılında bu şirketlerin yanına büyük ölçekli şirketlerin katılabileceğini değerlendiriyoruz” dedi.

Yabancıyı çok daha aktif göreceğiz

Eraslan, sermaye piyasaları ve yatırımcılar için 2020 ve 2021 yıllarını değerlendirdi. Türkiye’nin büyüme potansiyelini hayata geçirebilmek için yabancı yatırımcıya ihtiyacı olduğunu belirterek yabancı yatırımcıların tercih edeceği ülkeler arasında olmaya yönelik politikalar izlemek gerektiğini kaydetti. Portföy yatırımlarını çekebilmeniz için başkaca unsurlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Eraslan, şunları söyledi: “Pandeminin etkisiyle portföy yatırımları aracılığıyla önemli miktarda yabancı çıktı. 2020 ilk on ayında pay piyasasından çıkan 6.2 milyar dolar. Piyasamız için çok büyük bir rakam, kasım ayıyla birlikte yabancı yatırımcıların kısmen 1 milyar dolarlık yabancı yatırımcı pay piyasasına geldi. Diğer piyasalara gelenle birlikte 10 milyar dolara yakın yatırımcının geldiğini gördük. Önümüzdeki dönemde öngörümüz şu anda izlenen para ve maliye politikaları nedeniyle bizim sunduğumuz avantaj birçok ülkeden iyi. Başta faiz ile ilgili swap piyasamız, bono piyasamız, kısa vadeli para piyasamıza yabancının geleceğini görüyoruz. Hisse senedi tarafında oldukça uygun fiyatlı şirketlerimiz var. Pandeminin etkisinin görece yavaşlaması, aşının kullanıma başlanmasıyla birlikte zaten gelişmiş ülkelerden gelişenlere para akımı bekliyoruz. Bu akımdan görece ucuz olmamız nedeniyle en fazla fayda sağlayacak ülkelerden biri de Türkiye olacak. Yabancı yatırımcıyı uzunca bir süredir çok aktif görmüyorduk önümüzdeki dönemde yabancıyı bizim piyasalarımızda daha fazla göreceğiz.”

Yerli yatırımcının ilgisi sürecek

Eraslan, 2020 yılında 700 binin üzerinde yeni bireysel yatırımcının hisse senedi piyasasına girdiğini vurgulayarak “Şu anda görünen yabancının yanında yerli yatırımcının da ilgisinin devam edeceği yönünde. Özellikle önümüzdeki dönemde yapılacak yeni halka arzlar portföy yönetim sektöründe yeni sunulacak tematik fonlarla bu ilginin devam edeceğini düşünüyorum. Son dönemde sermaye piyasası araçlarını ön planda tutmaya yönelik olarak hükümetimiz tarafından alınan kararların çok fayda sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Yabancının ilgisi teşvik ediyor

Eraslan, Türkiye ekonomisinin çok şanslı olduğunu ve tek bir sektöre ya da çok az sektöre dayalı bir ekonomiye sahip olmadığımızı vurgulayarak şunları söyledi: “Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Halka arzların belli sektöre odaklanmayla devam etmeyecek. Ülkemizdeki bir çok farklı sektörden şirket bu konuyu değerlendirdiğini duyuyorum. 20- 24 değil çok daha üstünde halka arz rakamlarıyla önümüzdeki dönemde karşılaşıyor olacağız. Birçok şirket borsaya halka arz için hazırlanıyor. Yabancının ilgisinin olduğu ortamda bireysel yatırımcı ilgisi varsa büyük ölçekli şirketlerin halka arzını yapabilme imkanı olacak. 2019-2020 çok büyük olmayan şirketlerin halka arzlarıyla geçti. Son derece başarılı sonuçlar alındı. Ancak 2021 yılında bu şirketlerin yanına büyük ölçekli şirketlerin katılabileceğini değerlendiriyoruz.”

Borçlanma araçları ihracı yaygınlaşacak

TSPB Başkanı Eraslan, bu yıl borçlanma araçlarının yaygınlaşması bankacılık dışı şirketlerin uzun dönemli ihtiyaçlarını çıkacakları borçlanma araçlarıyla finanse etmelerini uygun bulduklarını belirterek borçlanma araçları sahipleri kurulu gibi düzenlemeler sayesinde bu araçların daha çok güvenle tercih edileceğini kaydetti. Yatırım fonları ürünlerinin çok çeşitlendiğini ve yatırımcıların hayallerini gerçekleşebilecekleri temalarda yatırım fonları kurulabildiğini söyleyen Eraslan, “Yatırım fonlarına önümüzdeki dönemde ilginin çok büyük oranda artmasını bekliyorum. Sadece halka arzlar değil yatırım araçları borçlanma fonları dahil topyekün ilginin olmasını öngörüyoruz” dedi.

Girişim sermayesi fonları sıçrama yapacak

SPK’nın girişim sermayesi fonlarının operasyonunu kolaylaştırmak adına yaptığı çok önemli düzenlemeler olduğunu hatırlatan Eraslan, şöyle konuştu: “Artık çok daha esnek koşullar altında yatırım imkanı oldu. Girişim sermayesi fonlarının 2021 yılında çok büyük atılımlar yapacağını düşünüyorum. Çok sayıda genç işletme ve çok farklı konularda faaliyet gösteriyor. Diğer taraftan da bu şirketlere yatırım yapmak isteyen çok fazla sayıda yatırımcı var. Girişim sermayesi fonları bir taraftan sermaye bekleyen diğer taraftan yatırım yapmak isteyenleri buluşturacak. 2021 yılı girişim sermayesi fonları adına da sıçrama yapılacak yıl olacak.”

Her şirkette halka arz hazırlığı var

Birçok şirketin halka arz için hazırlandığını vurgulayan Eraslan, geçen dönemde hazırlığı tamamlanan enerji şirketi gibi birçok şirkette hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi. Eraslan, “Şirketleri en büyük oranda cesaretlendiren ise borsada halka arz edilmek istendiğinde çok büyük iskontolarla yapılması gerekiyordu. Patronlar için şirketlerini borsada halka arz etmeyi cazip olmaktan çıkarıyordu bu durum. Fiyatların normalleşiyor olması patronların tamamının borsada halka arzı düşünmelerine neden oldu. Tüm şirketlerin yöneticileri halka arzı ciddi ciddi düşünüyor. Para ve maliye politikamızın bu şekilde devam ettiği takdirde halka açık olmayan tüm şirketler bunu ciddi olarak düşünecek. Bu trendi, bu olumlu piyasa ortamını ne kadar ileriye taşıyabilirsek halka arz edilecek şirket sayısı artar” diye konuştu.

6 maddede yatırımcıya kendini koruma kılavuzu

Eraslan, yerli yatırımcıların korunması için ne devletin ne de yatırımcı kuruluşların tek başına başarılı olamayacağını vurgulayarak yatırımcıların da üzerine düşen ev ödevleri olduğuna dikkat çekti. Eraslan bunları şöyle sıraladı:

1- Getiri beklentinize, risk toleransına, yatırım vadenize uygun yatırım araçlarını tercih edin

2- Sermaye piyasalarında deneyiminiz yoksa yatırımınızı yatırım fonlarıyla yapın

3- Yatırım yaparken SPK lisanslı yatırım kuruluşlarında çalışan yatırım danışmanlarından tavsiye alın

4- Yatırım kararlarınızı eşinizin, dostunuzun, sosyal medyanın dediğiyle almayın

5- Birikimlerinize risk ve getiri beklentisine uygun sepete yatırım yapın, tek araç kullanmayın

6- Hisse senedi yatırımı yapmak bir şirkete ortak olmaktır, yatırım yaptığınız şirketin faaliyet konusu, sermayesi, büyüme oranı gibi birçok konuda imkanınız varsa araştırma yapın yoksa yatırım danışmanından öğrenmeden yatırım yapmayın.

Bunları uyguladıklarında yatırımcıların yaptıkları yatırımdan memnun olmamaları gibi bir sonuç doğmayacağını dile getiren Eraslan, “Sabah alıp öğlene kadar yüzde 10-20’sini bekliyor olmak bunun devamlı olacağını beklemek bir şirkete ortak olmak değil başka şekilde tarif edilir” dedi.