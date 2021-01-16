2021 portföylerinin gözde hisseleri

Yeni yıla ilişkin aracı kurumların beklentilerine bakıldığında hisse senetlerine yönelik getiri potansiyelinin diğer yatırım araçlarının üzerinde olduğu görülüyor. Yine Merkez Bankası’nın faiz artırımları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türk Lirası varlıkların cazibesini artırmak için yaptığı stopaj indirimleri TL varlıkları da öne çıkarmış durumda. Borsa İstanbul’da BIST100 Endeksi’ne yönelik 12 aylık beklentiler 1700-2000 puan aralığında değişiyor. Yani geçen hafta 1.550 puanın üzerine çıkarak yeni rekorlara imza atan BİST100 içinde potansiyel yükseliş beklentileri yüzde 10-30 aralığında yoğunlaşıyor. 1 yıl vadeli TL mevduatlara ise bankalar bugün yüzde 18-19 civarında net getiri sunuyor. Yine devlet tahvili ve banka bonolarında da benzer getiriler var.

Dövizde söz yerlide

Döviz piyasasına yönelik beklentilere bakıldığında ise özellikle yabancı kurumlar dolarda aşağı yönlü hareketin süreceği görüşünde. 7 Ocak’ta 7.25 TL sınırına kadar gerileyen dolar, geçen hafta yurtdışı piyasalardan kaynaklı tedirginlik nedeniyle 7.52 TL’yi gördü. Kurlardaki bu hareket bir anda ‘acaba yeniden yükseliş mi başlıyor?’ sorularını artırdı. Ancak bu hareket şimdilik sınır kalmış gözüküyor. Bu noktada kurların 2021’de nasıl bir seyir izleyeceği sorusunda kilit nokta yerli yatırımcıların tavrı. Ekonomi yönetiminin değişmesinin ardından atılan normalleşme adımları ve piyasa dostu mesajların verilmesiyle Kasım ayından bu yana hisse ve tahvil piyasasına 4 milyar doların üzerinde yabancı girişi oldu. Bu süreçte kurların gerilemesine rağmen yerli yatırımcıların dolar talebi arttı ve bankalardaki DTH’larda tutulan döviz miktarı 14.6 milyar dolar yükselerek 235 milyar doları aştı. DTH’larda yılbaşından bu yana yaşanan büyüme ise 42 milyar doları buldu.

Güçlü ve zayıf yönler

Piyasalar açısından bu yıl için güçlü yönler; şirket kârlarında artış, turizm ve hizmet sektörlerinde toparlanma, TL cinsinde yüksek getiri ve düşük reel kur olarak sıralanabilir. Özel sektör borçluluk oranları, yerlilerin TL’ye karşı güven eksikliği, zayıf döviz rezervleri ve genç istihdamındaki durağanlık ise zayıf yönler olarak öne çıkıyor.

Borsada iyimserlik korunuyor

BIST100 Endeksi hafta içinde tarihi zirvelerini gördü. Endekste gün içi gelen kâr satışlarıyla sınırlı geri çekilmeler yaşanmasına rağmen yukarı eğilim korunuyor. 1560 seviyesi üzerindeki kapanışlarda yukarı eğilimin güç kazanması ve 1600/25 seviyesine yönelik hareketin devamı beklenebilir. Endekste 1525 seviyesi yakın destek, 1505 seviyesinin altı ise zayıflama bölgesi olarak değerlendiriliyor. Bu bölge üzerindeki hareketin korunması iyimserliğin ve yukarı yönlü beklentinin korunması olarak görülebilir. BIST100’de 1550-1535-1525/05 destek, 1560/80-1600/25 direnç olarak belirtilebilir.

Dolarda yükseliş olacak mı?

Dolar/TL paritesinde yaşanan tepki yükselişinin direnç seviyelerinde satışla karşılaştığı görüldü. İlk destek 7.35 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 7.30 ve 7.25-7.20 olarak görülüyor. İlk dirençler 7.47 ve 7.52 seviyelerinde. Bu seviyeden kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler 7.60 ve 7.67 noktalarında bulunuyor. Uzmanlara göre, tepki alım denemelerine rağmen düşüş trendi korunuyor. Bu noktada yerli yatırımcıların devam eden döviz talebi yakından izleniyor.

En fazla önerilen 5 hisse

Pandemiyle mücadele anlamında atılan adımlar sonucu ortaya çıkan küresel likidite bolluğu ve düşük faizlerin, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere olan yabancı sermaye girişlerini desteklemesi bekleniyor. Son aylarda Borsa İstanbul’un tarihi zirvelerine çıkmasında etkili olan yabancı alımlarının devam edeceği görüşü hakim. Türkiye’nin önde gelen aracı kurumları da hazırladıkları model portföylerini ve portföylerindeki bazı hisselerinin hedef fiyatlarını revize etti.

Hedef fiyatlar

Model portföylerini incelediğimiz aracı kurumun bazı hisselerde ‘ortak payda’da buluştuğu görülüyor. Garanti Bankası, Turkcell, Türk Telekom, Migros ve Tüpraş’ın model portföylerde yer aldığı dikkat çekiyor. Garanti Bankası ile ilgili hedef fiyatlar 10.90 TL ile 13.90 TL aralığında değişiyor. Turkcell hisselerinde hedef fiyatlar ise en düşük 19.75 TL, en yüksek 23.15 TL seviyesinde.