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2021 Yılı Para ve Kur Politikası, online ortamda açıklanacak

Merkez Bankası'nın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısı sanal ortamda gerçekleştirilecek, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal sunum yapacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası'nın “2021 Yılında Para ve Kur Politikası”na ilişkin tanıtım toplantısı, 16 Aralık 2020 günü saat 10.30'da yapılacak.

Toplantı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek videokonferansta Başkan Naci Ağbal bir sunum yapacak. Toplantı TCMB internet sitesinde ve Bankanın resmi Twitter ve  YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.