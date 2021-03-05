2021 yılının zirvesini gören dolar/TL güne sakin başladı

Piyasalarda yurt içinde takip edilecek önemli biir veri bulunmazken yurt dışında ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları yakından izlenecek.



Pazartesi günü hariç hafta boyu yükseliş kaydeden dolar/TL, ABD tahvil getirilerindeki artış baskısıyla 2021 yılının en yüksek seviyesi olan 7,58'e kadar tırmandı. Dolar/TL'deki yükselişte Fed Başkanı Powell'ın dünkü açıklamalarından tatmin olmayan piyasalarda oluşan satış baskısı ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesi etkili oldu. Powell'ın değerlendirmeleri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,54 seviyesine yükseldi.

7,58'in görülmesinin ardından dün gece yarısı dolar/TL 7,50 seviyelerinde dengelendi. Bu sabah saatlerinde kur 7,50-7,51 seviyelerinde sakin seyrediyor. Dün piyasa kapanışından sonra 9,08'in üzerine çıkan fakat günü 9 liranın hemen üzerinde kapatan euro/TL'de dünkü kapanış seviyelerini koruyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde, saat 17.00'da açıklanacak olan Hazine nakit gerçekleşmeleri dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor.



ABD'de haftanın en önemli verisi olan tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Geçen ay istihdamda 49 bin artış olurken, işsizlik oranı yüzde 6,3 seviyesinde açıklanmıştı (16.30). Bu ay için tahminler tarım dışı istihdamda 210 bin artış olacağı, işsizlik oranının yüzde 6,3 olarak kalacağıı yönünde oluştu.



ABD'nin diğer verileri dış ticaret (16.30), Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) ve tüketici kredileri (23.00) olacak.

Avrupa'da en önemli veri Almanya'dan gelecek fabrika siparişleri olacak (10.00). Bir önceki ay yüzde 1,9 azalan siparişlerin yüzde 0,5 artacağı yönünde beklenti oluştu.