2021’de parayı nereye yatırmalı?

Yeni yıl piyasalar açısından hızlı başladı. Küresel anlamda yaşanan onca kötü gelişme nedeniyle bitmesi dört gözle beklenen 2020 yılı yatırımcılar açısından da hareketli bir yıldı. Tüm yatırım araçlarında büyük dalgalanmalar yaşandı. Böyle bir yılın ardından herkes 2021 yılından umutlu. Vaka sayılarının artmaya devam etmesine rağmen COVID-19’a karşı aşının geliştirilmiş olması ve uygulamaya başlanması pandemiye yönelik endişelerin paniğe dönüşmesini engelliyor. Küresel ekonomide hızlı toparlanma yaşanacağı, ABD’de Biden yönetimiyle jeopolitik gerginliklerde azalma olacağı ve tüm dünyada para ve maliye politikalarının gevşek kalmaya devam edeceği beklentileri risk iştahının canlı kalmasını sağlıyor.

Yabancı ilgisi sürebilir

İçeride de yeni ekonomi yönetiminin verdiği piyasa dostu mesajlar, Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırması Türkiye’yi yeniden yabancı yatırımcıların radarına aldı. Yeni yılla beraber Borsa İstanbul rekorlarına devam ederken dolar kuru da 7.30 TL’nin de altına indi. Piyasalardaki genel beklenti, siyasi ya da jeopolitik olumsuz bir gelişme olmaması halinde yabancı ilgisinin yeni yılda da devam edeceği yönünde. Beklenen yabancı girişinin yanında yerli yatırımcıların döviz talebi de 2021 yılında piyasalar tarafından yakından takip edilecek bir diğer konu. 2021 yılına ilişkin genel beklentiler bu şekilde. Peki yeni yılda hangi yatırım aracı nasıl bir seyir izleyecek?

Borsada yön yukarı

Geçen yıl dünyanın en fazla yükselen borsalarından biri olan Borsa İstanbul yeni yıla da hızlı başladı ve 1.500 puanın da üzerine çıktı. Borsa İstanbul’da orta vadede iyimserliğin devam etmesi bekleniyor. 2021 için kurumların BİST 100 Endeksi tahminleri 1.700- 2.000 puan seviyelerinde yoğunlaşıyor. Yani endeks yüzde 15-30 aralığında bir yükseliş potansiyeline sahip. Ak Yatırım’ın 2021 Strateji Raporu’na göre bu yıl banka, teknoloji ve emtiaya dayalı hisseler biraz daha öne çıkabilir.

Altın gözden düşüyor

Pandeminin yarattığı endişeyle altın geçen yıl 2.075 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Altının onsu ise yılı yüzde 25’lik artışla 1.900 dolar seviyelerinden tamamlamıştı. Geçen hafta 1.920 dolar seviyelerini test eden altının onsuyla ilgili HSBC’nin 2021 yılı ortalama spot fiyat tahmini 1.907 dolar. Türkiye’de ise altın fiyatları ons fiyatı ile dolar kuruna göre belirleniyor. Kurumların tahminlerine bakıldığında onsta ciddi bir artış beklenmezken dolar kurunda da tahminler aşağı yönlü. Dolayısıyla beklenmedik olumsuz bir gelişme olmaması halinde gram altın fiyatlarında yukarı yönlü önemli bir hareket tahmin edilmiyor.

Faizler yüksek seyredecek

Merkez Bankası, son iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında toplam 675 baz puanlık artırım yaparak politika faizini yüzde 17’ye çıkardı. Bu faiz artırımı sonrasında Türk Lirası mevduat faizleri de yüzde 18-19 seviyelerine geldi. Ayrıca dolarizasyonla mücadele kapsamında TL mevduatlardan alınan stopaj oranlarında yapılan indirimler de TL mevduatın yatırımcılar için cazibesini yükseltti. Yüksek faiz ortamının enflasyonun seyrine göre yılın ilk yarısında devam etmesi bekleniyor. Enflasyonda nisan mayıs aylarında baz etkisine bağlı olarak yüzde 15-16 seviyeleri görülebilir.

Dolarda düşüş sürecek mi?

Ekonomi yönetimi değişimi sonrasında düşüşe geçen dolar kuru, yeni yılın ilk haftasında 7.25 TL’ye indi. Böylece 6 Kasım’dan bu yana dolarda yaşanan düşüş yüzde 15’e ulaştı. Yabancı kurumların dolar/TL tahminleri döviz yatırımcısını üzecek türden. İsviçreli banka UBS, dolar/TL kurunda 2021’in ikinci çeyreği sonunda 7.00 seviyesine kadar çekilme bekliyor. Bankanın dolar/TL’de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60. İngiliz Barclays ise yıl sonunda dolar/TL’nin 8.40 olacağı tahmininde bulundu. Rabobank Stratejisti Piotr Matys ise önümüzdeki aylarda dolar/ TL’nin 7’nin altını görebileceğini düşünüyor. HSBC’nin yıl sonu dolar/ TL tahmini 7.10. Banka tam bir normalleşme durumunda kurun 6.50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü. Citibank da Merkez Bankası’nın son adımlarının Türk varlıklarını kısa vadede destekleyeceği görüşünde.

Yatırım fonları cazip

Profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonları, tasarruf sahiplerinin risk profiline göre çok sayıda seçenek sunuyor. Geçen yıl özellikle hisse ağırlıklı çok sayıda fon yatırımcısına endeksin üzerinde getiri sağladı. Kısa vadeli dalgalanmalarda ne yapacağını bilemeyen, piyasaları yakından takip edecek vakti olmayan tasarruf sahipleri birikimlerini profesyonellere emanet edebilir. Ayrıca TEFAS üzerinden hesabınızın olduğu kurumun dışındaki kurumların fonlarına da yatırım yapabilirsiniz.