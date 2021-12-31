2022 hisse yatırımcısı için zor bir yıl olabilir

Hilal SARI

Son dört yıldır yatırımcısına iki haneli getiriler sağlayan küresel hisse piyasalarının 2022 performansına endişeyle bakan uzmanların sayısı giderek çoğalıyor. Tedarik darboğazlarındaki gevşeme ve aşılamanın hızlanması sayesinde 2022’de hisselerin yükselmeye devam edeceğini düşünen iyimser uzmanlar da var ancak Fed öncülüğündeki sıkılaşma döngüsünün hisse piyasalarına iyi gelmeyeceği görüşüne katılan uzmanların sayısı da artıyor.

Financial Times’da yer alan bir makalede MoneyWeek Yazıişleri Müdürü’ Merryn Somerset Webb 2022’de hisse piyasalarının çok ciddi kayıplar yaşayabileceği konusunda uyarıyor. Karantinaların kısmi olarak devam ettiği 2021 yılında, merkez bankalarının sınırsız politika desteklerinin bir sonucu da olarak 30 yılı aşkın bir dönemin en güçlü enfl asyon artışları görüldü. Ucuz para dönemi GSYH’lerde çok hızlı bir büyüme getirirken, şirket kazançlarına da olumlu yansıdı.

Şirketlerin gelirleri 2021 yılında ABD’de yüzde 43, İngiltere’de yüzde 73 yükseldi. Ancak mevsimsellikten arındırılmış fiyat/kazanç oranları incelendiğinde ABD’de hisseler piyasa şoklarının yaşandığı 1929’dan, 1973’ten ve 2007’den daha yüksek durumda. Wall Street endekslerinde yıl başından bu yana devam eden pandemi endişelerine rağmen gevşek para politikalarının birçok ekonomide devam ediyor olması sayesinde her çeyrekte yeni bir tarihi rekor seviye gördü. Yıl boyunca rekorlara doymayan S&P 500 ve Dow Jones endeksleri tarihi rekorlarını yılın son haftasında bir kez daha tazeledi. Japonya’nın Nikkei endeksi de 2021 yılını 1980 yılındaki hisse balonundan bu yana en yüksek düzeylerle kapatıyor.

Sıkılaşma, hız kesen; büyüme ve vaka tsunamisi

Tüketicilerin alım gücünü eriten enfl asyon artık ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoJ) gibi para otoritelerin de radarında ve parasal sıkılaşma döngüsüne giriliyor. Merkez bankalarının desteğini çekmeye başlaması ve büyümenin yavaşlıyor olması, Webb’e göre 2022’de hisse piyasalarının kötü bir performans sergilemesine neden olabilecek ana unsurlar. Dünya Sağlık Örgütü’nün de ifadeleriyle “vaka tsunamisi” yaratan Omicron varyantı da finans piyasalarındaki denge için önemli bir risk olmaya devam ediyor.

Güvenlik arayan 2022’de tahvil piyasasına kaçabilir

Sıkılaşma döngüsünde güvenli liman arayan yatırımcıların sabit getirili hazine tahviline kayması da hisseler için işleri bozabilir. Tahvil getirilerinin nadiren negatife düştüğü yıllardan biri olan 2021’in ardından birçok tahvil yatırımcısı 2022’den daha umutlu. Fed’in mart gibi erken bir tarihte başlamasına olası gözle bakılıyor. Bu faiz artışı ise analistlere göre tahvil getirilerinde bir artış getirecek.

“Tahvil getirisi yükselene kadar hisseler düşmez”

Royal London Asset Management’tan varlık yatırımları direktörü Peter Rutter da “Tahvil getirileri piyasaları domine edecek” diyor ancak Rutter bu yüksek enfl asyon ortamında hazine tahvili getirileri yükselene kadar hissede düzeltmenin başlamayacağını belirtiyor. Rutter “Hisse için hem en iyi hem en kötü zamanlar. Kötü çünkü daha önce hiç bu kadar pahalı olmamıştı. Ancak yüzde 4 enfl asyon ortamında Hazine tahviline göre hala görece avantajlı. Hisse piyasaları bu nedenle hala düşmüyor. Pozitif getiri sağlayacak bir varlık sınıfı gerekiyor” değerlendirmesini yapıyor.

“S&P 500 düzeltme öncesi 5 bini de görecek”

Bloomberg TV’ye konuşan Leuthold Group’un Baş Yatırım Stratejisti Jim Paulsen ise S&P 500 endeksinin 2022 yılının ikinci yarısında Fed’in faiz artırımlarına başlaması ile birlikte gelecek bir düzeltme başlamadan önce yukarı hareketini devam ettireceğini öngördüklerini aktarıyor.

Ancak Paulsen’a göre düzeltme sonrası 2022’nin sonunda endeks tekrar 5 bin puana toparlanabilir. Paulsen henüz hisseden çıkmanın zamanı gelmediğini öne sürerek ABD 10 yıllık Hazine tahvilinde getiri yüzde 3’ün üzerine çıkmadıkça da hisse senetlerinden kaçınılmaması gerektiğini savunuyor.

Wall Street Journal ve Dow Jones gibi kurumlarda görev yaptıktan sonra şu anda Financial Times’da küresel piyasa editörü olarak yazılarına devam eden Katie Martin de geçtiğimiz hafta kaleme aldığı “2022 yatırımcıların sinirlerini test edecek” başlıklı makalesinde hisse piyasalarında bir düzeltme yaşanmasına yüzde 60 olasılık verdiğini ifade ediyor.

DÜŞÜŞÜ OMİCRON’DAN ZİYADE FED FAİZ ARTIŞI GETİRİR

ABD merkezli finans kuruluşu Bank of America’nın yatırımcılarla yapmış olduğu bir anket, 2022 yılında yatırımcının en büyük endişesinin ‘merkez bankalarının politika hataları’ olacağını söylüyor. Katılımcıların neredeyse yarısı “politika paniği” olarak ifade edilen hızlı sıkılaşmanın yaratacağı bir dönemden endişeli. Enfl asyondaki yükselişin merkez bankalarının öngörülebilirliğini azalttığı belirtilen anket sonuçlarında “Yatırımcılar faiz artışlarının daha hızlı, daha büyük ve daha kaotik olmasından endişeli” ifadeleri yer alıyor. Hükümetlerin hızla artan vakalara rağmen katı karantinalara dönmesinin beklenmiyor oluşu ve aşıların sağlayacağı koruma ise katılımcıların yüzde 70’inin “Omicron’un ekonomik etkisi çok büyük olmayacak” görüşüne katılmasıyla sonuçlanıyor. Banka S&P 500’de 2022 yılının yüzde 3’lük bir düşüşle kapanacağı öngörüsünü paylaşmıştı. Morgan Stanley’nin baz senaryosunda da S&P 500 2022 yılını yüzde 5 kayıpla kapatacak.

ASTROLOJİ FONU DA 2022’DE HİSSELERDE DÜZELTME BEKLİYOR

Wall Street’te temel teknik analizlerin yanı sıra astrolojiyi de öngörülerine katan bir fon olan Astrology Fund, Forbes’da yer alan habere göre 2022’de hisse piyasalarında düzeltme bekleyen kuruluşlardan. Fonun yönetici direktörü Henry Weingarten, müşterilerine “hisse satıp, altın alın” çağrısı yaptığı notunda ocak kadar erken bir tarihte hisselerde yüzde 15 ila 25 düzeltme olmasını beklediğini aktarıyor. Enfl asyonun Fed’in beklentilerinin de üzerine çıkacağını öngören Weingarten portföylerde maksimum koruma tavsiyesi verdiği notunda artan enfl asyonun güvenli liman altına yarayacağı görüşünü paylaşıyor.

İYİMSERLER DE VAR

✔ JP Morgan Asset Management Küresel Piyasalar Stratejisti Kerry Craig: 2022’de ABD hisselerinde getirinin pozitif olmasını bekliyoruz ancak 2021’deki ölçekte bir getiri olmayacak. Tahvil getirilerinde artışla birlikte ABD’li şirketlerin değerleri baskılanmaya başlayabilir.

✔ Pictet Wealth Management Küresel Stratejisti Alexandre Tavazzi: Yeni COVID-10 endişeleri değerlemeleri yüksek şirketleri enfl asyon ve yüksek faizlere karşı daha kırılgan hale getirdi ancak 2022’de bir düzeltme yaşanması olasılığı düşük. S&P 500’ün 2022’yi yüzde 10 artışla kapatmasını öngörüyoruz. Düzeltmeden ziyade zayıf ve güçlü arasındaki şirketlerde bir kutuplaşma olacak ve 2022 hisse portföylerinde dengelenme görülen bir yıl olacak.

✔ T. Rowe Prive Küresel Varlık Direktörü Sebastien Page: Büyüme yavaşlarken, merkez bankaları sıkılaşırken ve pandemi belirsizliği sürerken 2022’de 2021’deki hisse performansının yakalanması zor. Ancak ABD hisse piyasaları balon bölgesinde değil. Teknoloji hisseleri faiz artışlarına karşı özellikle kırılgan olacak. 2022’de tedarik zinciri darboğazları gevşedikçe ve aşılama arttıkça küresel ticaret de artmaya devam edecek. Değerleme temelleri ve döngüsel faktörler 2022’de “iyileşme trade”i getirebilir. Finans piyasaları geçmişe bakıldığında artan faiz ortamlarında görece iyi getiri sağlayan bir varlık sınıfı olmuştur. Goldman Sachs da hisselerin yükselip tahvil getirilerinin düşeceği bir yıl olacağı görüşünde. Bankanın öngörüsüne göre 2022 sonu itibariyle S&P 500 yüzde 9 daha yükselmiş olacak.