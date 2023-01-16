2022’de 19.3 milyar TL'lik halka arz gerçekleştirildi

2022 halka arzlar için verimli bir yıl oldu. Şirketler de bu dönemde sermaye piyasalarının kendilerine sunduğu “finansman temini” imkânını değerlendirdi. Geçen yıl 40 şirket borsaya “merhaba” derken ALB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İbrahim Çetin, “Halka arz olan şirketler arasında imalat, enerji ve teknoloji sektörleri öne çıktı. Bu şirketlerin kasasına toplamda 19 milyar 272 milyon TL para girdi” dedi.

Halka arzlarda imalat ve enerji şirketleri öne çıktı

Yaklaşık 3,5 milyar TL’lik arz büyüklüğü ile “Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım” ilk sırada yer aldı. “Kocaer Çelik”, 1 milyar 542 milyar TL ile ikinci sırada bulundu. Bu iki şirket, milyar TL üzerinde gerçekleşen halka arz olarak kayıtlara geçti. Halka arz olan şirketler arasında imalat, enerji ve teknoloji sektörleri öne çıktı.

‘Halka arzlarla ülke kazanıyor’

Halka arzların artan ivme ile 2023’te de devam etmesini beklediklerini ifade eden ALB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İbrahim Çetin “Borsaya açılmayı tercih eden şirketler, kredi kullanma gibi maliyetli süreçler içeren yöntemlere göre çok daha kolay bir nakit kaynağa kavuşmaktadır. Bu finansal kaynak; diğer borçlanma yöntemlerinden farklı olarak anapara ve faiz gibi geri ödeme yükümlülüğü olmayan bir kaynaktır. Dolayısıyla şirketlerin nakit akışı da zorlanmaz. Ve bu gelirle yatırımlar finanse edilerek; üretim, istidam ve ihracata da ciddi ivme sağlanmaktadır. Ülke olarak bu süreçten kazançlı çıkıyoruz. Bu anlamda reel sektör şirketlerimize, gerekli şartları sağlamaları halinde her zaman halka arz olmalarını öneriyoruz” dedi.