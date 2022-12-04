2023'te faizin yönü ne olacak?

Kaynak: dunya.com

Küresel piyasalarda tahvil yatırımcıları ekonomi yavaşlarken ABD merkez bankasının dördüncü çeyrekte rotasını değiştirmesini bekliyor.

Yatırımcılar, ABD merkez bankası Fed’in tarihi parasal sıkılaştırma kampanyasını sona erdirmeye sinyal verdiğinden çok daha yakın olduğu iddiasıyla, bankanın önümüzdeki yıl yavaşlayan bir ekonomiyle karşı karşıya kaldığında faiz oranlarını düşüreceğini tahmin ediyor.

ABD devlet tahvili piyasasındaki yatırımcılar, Fed'in 2023'ün dördüncü çeyreğinde faiz oranlarını iki kez düşürmek zorunda kalacağına dair bahse giriyor. Bu Fed Başkanı Jay Powell ve diğer üst düzey yetkililerin bu hafta merkez bankasının faiz artış hızını yavaşlatsa bile borçlanma maliyetlerini yüksek tutma planlarından geri adım atmayacağı yönündeki işaretlerine rağmen gerçekleşiyor.

Faizde 0,5 puanlık indirim bekleniyor

Vadeli hazine tahvili piyasaları, Fed'in gösterge politika faizinin mayıs ayında yüzde 4,9 ile zirve yaptıktan sonra 2023 yılı sonunda yüzde 4,4'e gerileyeceğine işaret ediyor. Bu da yaklaşık 0,5 puanlık bir indirim anlamına geliyor.

Gözler çarşamba günkü kritik toplantıda

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın bu hafta çarşamba günü Fed'in 0,75 puanlık faiz artışları dizisini sonlandırması ve aralık ayındaki toplantısında yarım puanlık faiz artışına geçmesi için zemin hazırlamasının ardından gelecek yıl faiz indirimlerine ilişkin bahisler hızlandı.

Yatırımcılar ayrıca cuma günü açıklanan ve enflasyonda çok az iyileşme olduğunu gösteren beklenenden daha güçlü Kasım ayı istihdam raporunu da görmezden geldi.