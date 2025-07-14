ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların ocak ayından mayıs ayına kadar ayda ortalama 77 ton altın satın aldığını ve bu rakamın firmanın daha önceki 2026 ortasına kadar ayda 80 tonluk tahmininin biraz altında olduğunu bildirdi.

Yatırım bankası altın fiyatlarında yükseliş görünümünü koruyor ve 2025 sonunda ons başına 3 bin 700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Uzun vadeli alım tavsiyesini yineledi

Banka, nisan ayında zirve yapan altın fonlarındaki net pozisyonlarda yaşanan düşüşü olumlu değerlendiriyor. Fonlardaki geri çekilmenin, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve merkez bankaları tarafından yapılacak yeni alımlar için alan yarattığına dikkat çekiliyor.

Firmanın analistleri, jeopolitik belirsizliğin devam etmesini, merkez bankalarının çeşitlendirme stratejilerini ve süregelen enflasyon risklerini altının yukarı yönlü ivmesinin arkasındaki temel faktörler olarak göstererek "uzun vadeli alım" tavsiyelerini yineledi.

Raporda, "Özellikle gelişmekte olan piyasalardan gelen güçlü ve tutarlı merkez bankası talebi, altın için bir destek unsuru olmaya devam ediyor" denildi.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve ons altın ne kadar?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Meksika'ya yüzde 30'luk gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamasının ardından güvenli liman algısıyla altın fiyatları yükseldi.

Ons altın fiyatları bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3 bin 360 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL kuru ve ons altın fiyatlarının etkili oldu gram altın ise aynı dakikalarda yüzde 0,18 yükselişle 4 bin 342 liradan işlem görüyor.