2026'da yükseliş sinyali! Citi, bakırda güçlü toparlanma bekliyor

ABD'li yatırım bankası Citi, bakır fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Banka, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bakırın ortalama 12.000 dolar/ton seviyesine ulaşacağını öngörürken, olumlu senaryoda fiyatların 14.000 dolar/ton seviyesine kadar çıkabileceğini belirtti.

Kısa vadede fiziksel talep zayıf

Citi'nin raporuna göre, 2025 yılı sonunda bakır fiyatlarının 11.000 dolar/ton civarında işlem görmesi bekleniyor. Banka, kısa vadede fiziksel talebin zayıf seyrettiğini ancak 2026'da daha güçlü temel göstergelerin fiyatlara yansıyacağını ifade etti.

Banka raporda, olumlu katalizörlerin ortaya çıkması halinde 12.000 dolar/ton seviyesinin daha erken gerçekleşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

2025 boyunca sınırlı yükseliş potansiyeli

Citi, küresel imalat sektöründeki dalgalı seyrin 2025 boyunca döngüsel bakır talebi için sınırlı bir yükseliş potansiyeline işaret ettiğini bildirdi. Banka ayrıca, 2024'teki güçlü baz etkisinin ardından 2025'in son çeyreğinde tüketim artışının zayıf kalacağını, ancak ABD'deki gevşek maliye politikaları ve küresel parasal genişlemenin etkisiyle 2026'da toparlanma beklediklerini açıkladı.