2026'da yükseliş sinyali! Citi, bakırda güçlü toparlanma bekliyor
ABD'li yatırım bankası Citi, bakır fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2026'nın ikinci çeyreğinde bakırın ton başına ortalama 12.000 dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, olumlu senaryoda 14.000 dolar/ton seviyesinin de mümkün olduğunu bildirdi. 2025 sonuna kadar fiyatların 11.000 dolar/ton civarında kalması öngörülürken Citi, kısa vadede talebin zayıf seyrettiğini ancak 2026'da toparlanma beklendiğini belirtti.
Kısa vadede fiziksel talep zayıf
Citi'nin raporuna göre, 2025 yılı sonunda bakır fiyatlarının 11.000 dolar/ton civarında işlem görmesi bekleniyor. Banka, kısa vadede fiziksel talebin zayıf seyrettiğini ancak 2026'da daha güçlü temel göstergelerin fiyatlara yansıyacağını ifade etti.
Banka raporda, olumlu katalizörlerin ortaya çıkması halinde 12.000 dolar/ton seviyesinin daha erken gerçekleşebileceği değerlendirmesinde bulundu.
2025 boyunca sınırlı yükseliş potansiyeli
Citi, küresel imalat sektöründeki dalgalı seyrin 2025 boyunca döngüsel bakır talebi için sınırlı bir yükseliş potansiyeline işaret ettiğini bildirdi. Banka ayrıca, 2024'teki güçlü baz etkisinin ardından 2025'in son çeyreğinde tüketim artışının zayıf kalacağını, ancak ABD'deki gevşek maliye politikaları ve küresel parasal genişlemenin etkisiyle 2026'da toparlanma beklediklerini açıkladı.