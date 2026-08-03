2026'nın ilk yedi ayında 28 şirket halka arz edildi

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Matriks Haber'in Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde 14, ikinci çeyreğinde 2, temmuz ayında ise 12 şirket halka arz edildi.

Temmuz ayı, 12 halka arz ve 38,4 milyar TL büyüklükle yılın en yoğun halka arz dönemi oldu. Böylece temmuz ayında gerçekleştirilen halka arzlar, sayı bakımından yılın ilk yedi ayındaki toplam arzların yaklaşık yüzde 43'ünü, tutar bakımından ise yüzde 61'ini oluşturdu.

Yıl başında 591 olan Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı, 31 Temmuz itibarıyla 618'e yükseldi.

İlk yedi ayda şirketlerin büyük bölümü ilk işlem fiyatının üzerinde

31 Temmuz kapanışları esas alındığında, yılın ilk yedi ayında halka arz edilen 28 şirketin 22'si ilk işlem fiyatının üzerinde işlem görürken, 1 şirket ilk işlem fiyatına eşit seviyede kaldı, 5 şirket ise ilk işlem fiyatının altında işlem gördü.

İlk işlem fiyatına göre en yüksek değer artışı yüzde 233,37 olarak gerçekleşirken, ilk üç sıradaki şirketlerin getirileri sırasıyla yüzde 233,37, yüzde 224,02 ve yüzde 159,51 oldu.