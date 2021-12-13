22 banka toplanıyor, 6 artırım kararı bekleniyor

Başta Türkiye, ABD, Avrupa, Japonya ve İngiltere olmak üzere 22 merkez bankası bu hafta faiz kararı almak üzere toplanacak.

Birçok merkez bankası yükselen enflasyonun etkilerini azaltmaya yönelik olarak bir süredir faiz artırımlarına gidiyor. Yılın başından bu yana global merkez bankalarından 105 faiz artırım kararı geldi. Bu kararların 72'si son 4 ayda alındı.

Bu hafta yapılacak faiz toplantılarında da bazı merkez bankalarının yine faiz artırımı kararı alacağı tahmin ediliyor. Gelişmiş piyasalar merkez bankalarının ise yılın son toplantısında da faizleri aynı seviyede tutacağı beklentisi bulunuyor.

Fed, BoE, ECB ve BOJ'dan değişiklik beklentisi yok

Global piyasalar için öncelikle takip edilecek ilk toplantı ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek. Fed Başkanı Jerome Powell son konuşmasında, ABD'de "ısrarcı şekilde yüksek enflasyon riski açık bir şekilde yükseliyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. Ülkede cuma günü açıklanan enflasyon yıllık yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ekonomistlerin gelecek yıl en az bir faiz artırımı beklediği Fed'in bu yılın son toplantısında faizi yüzde 0,00-0,25 seviyesinde tutması bekleniyor.

Fed kararının ertesi günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları üst üste açıklanacak.

COVID-19’un Omicron mutasyonunun hızla yayılması üzerine COVID-19 uyarı seviyesini 3’den 4’e yükselten ve enflasyonu yüzde 4,2'ye kadar çıkan İngiltere'den bir faiz değişikliği kararı gelmesi beklenmiyor.

BoE, faiz kararından bir gün önce yeni enflasyon rakamlarını görecek. Piyasaların beklentisi tüketici fiyatlarının yüzde 4,2'den yüzde 4,7'ye çıkacağı yönünde. Böyle bir rakamın BoE kararını etkileyip etkilemeyeceği piyasalar tarafından yakından izlenecek. Ancak BoE'nin faiz artırımı kararını gelecek yıla bırakacağını düşünenlerin oranı gün geçtikçe yükseliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararının da Fed ve BoE kararlarına benzer şekilde faizlerin değişmeyeceği yönünde olacağı tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun 2022 yılında hedefe doğru gitmesini beklediklerini, gelecek yıl da bir faiz artırımı görülmesinin pek mümkün olmadığını söylemişti.

Düşük enflasyon oranlarının devam ettiği Japonya'da, BoJ'un güvencin tutumuna devam etmesi ve faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

6 bankadan artış bekleniyor

Bu haftaki toplantılarda 6 merkez bankasından faiz artırımı bekleniyor. Bunlar; Macaristan, Şili, Norveç, Meksika, Rusya ve Kolombiya.

Son 6 toplantısında faiz artırımına giden Macaristan Merkez Bankasının (MNB), bu sürecini devam ettireceği tahmin ediliyor. MNB'nin yüzde 2,10 olan oranı yüzde 2,40'a çıkarması bekleniyor.

Analistler, Şili Merkez Bankasının (BCC) şahin bur tutumla faizi 125 baz puan artıracağı yönünde görüş belirtiyorlar. Şili'de enflasyon yüzde 6,7 seviyesine yükseldi.

Faiz artırımına devam edeceği sinyali veren Norveç Merkez Bankasından (Norges) beklenti 25 baz puan artırım yapacağı yönünde oluştu. Gelişmiş piyasalarda ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olan Norges'in bir önceki toplantıda pas geçmesinin ardından bu hafta artırıma devam edeceği düşünülüyor.

Analistler, son 4 toplantısında faiz artıran Meksika Merkez Bankasının (Banxico), bu haftaki toplantısında seriye devam edeceği görüşündeler. Banxico'nun faiz artırımını 25 puan ile sürdüreceği beklentisi bulunuyor. Banka Haziran ayında yüzde 4,00 ile başladığı faiz artırım sürecinde son toplantıda yüzde 5,00 faize gelmişti.

Önceki toplantısında beklentilerin üzerinde bir artırıma giden Rusya Merkez Bankasının(CBR), bu haftaki toplantısında 50 baz puan artırım yapacağı düşünülüyor. CBR, faiz artırım sürecine Mart ayında başlamış ve 6 toplantıda toplam 325 baz puan artırıma gitmişti.

Haftanın son toplantısı Kolombiya Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilecek. Banrep'ten de piyasalar 50 baz puan faiz artışı bekliyorlar.

Tek indirim beklentisi TCMB'den

Piyasalarda tek faiz indirim beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı için oluştu. ForeksHaber anketine katılan analistler, TCMB'nin faizi 100 baz puan düşüreceği yönünde görüş belirttiler. TCMB, global piyasalarda Haziran ayından bu yana faiz indiren tek merkez bankası konumunda bulunuyor.