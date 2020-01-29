3 bankadan daha depremzedeye erteleme

29 Ocak 2020

Akbank, Yapı Kredi ve TEB'in ardından depremzedelere destek amacıyla borçlarına erteleme kararı alan bankalara Denizbank, Şekerbank ve Kuveyt Türk de eklendi. Denizbank’tan yapılan açıklamada bankanın bölgedeki bireysel ve KOBİ müşterilerinin Denizbank’a olan tüm ödemeleri faizsiz 3 ay erteleniyor. Şekerbank da, yaptığı açıklamada Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini, faizsiz olarak 3 ay süreyle erteleyecek. Banka, kredi ödemelerinin ertelenmesi sebebiyle doğacak faiz bedelini müşterilerine yansıtmayacak.



Uygulama, Şekerbank’ın Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı depremden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterileri için talep gerekmeksizin otomatik olarak gerçekleştirilecek.



Kuveyt Türk’ten Kızılay’a 1 milyon TL



Öte yandan Kuveyt Türk, Elazığ depreminin ardından oluşan ihtiyaçların karşılanması amacıyla Türk Kızılay tarafından başlatılan “Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz” kampanyasına destek vererek 1 milyon TL bağışta bulundu. Kuveyt Türk ayrıca Elazığ depreminden etkilenen müşterilerinin, talep etmeleri halinde finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme kararı aldı.