3 gelişme TL'ye satış getirdi

08 Nisan 2019

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim sonuçlarına yönelik açıklamalarının yanı sıra Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çeken ek sıkılaştırma adımlarından geriye dönmesinin ardından yükseldi.

TCMB bu sabah bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürürken, iki haftalık aranın ardından haftalık repo ihalelerine yeniden başladı.

İşlemciler TCMB'nin bugün itibarıyla ek sıkılaştırma uygulamasından geri döndüğünü ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin beş gün içinde tekrar yüzde 25.5'ten yüzde 24'e gerileyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise İstanbul'da oyların tamamının yeniden sayılması talebi ile ilgili soruları yanıtlarken, İstanbul'daki seçimin "neredeyse bütününün usulsüz" olduğunu iddia etti. Erdoğan bunu takiben, "10 milyon seçmenin bulunduğu İstanbul'da kimsenin 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına girme hakkının olmadığını" söyledi.

Bir bankacı, "Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 'İstanbul seçimleri tekrarlanır mı?' sorusu kurda harekete neden oldu. Tekrarlanmasını piyasa olumsuz algılayacaktır. Açıklama ile birlikte kurun 5.64'lerden 5.68'lere geldiğini gördük ama sonrasında bir miktar geri çekildi. Öte yandan TL swap faizini indirmesi gevşeme olarak algılanıp kuru 5.70'in üzerine attı. Son olarak tekrar haftalık repo ihalesini açması da kuru yeniden yukarı yönlü dalgalandırdı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları öncesi 5.64'lü seviyelerde olan dolar/TL bütün bu gelişmelerle kademeli olarak 5.7120'ye kadar yükseldikten sonra dalgalandı. Dolar/TL saat 15:52'de 5.6795 seviyesinde yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 1,35 primle 6.3970'de, Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise yüzde 1,50 düşüşle 97.315 puanda.

Kaynak: Reuters