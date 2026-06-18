3 günlük seri sona erdi! SpaceX hisseleri ilk kez geriledi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

SpaceX (SPCX) hisseleri, şirketin halka arzından bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Çarşamba günkü işlemlerde gerileyen hisse, Elon Musk'ın roket ve yapay zeka girişimini dünyanın en değerli şirketleri arasına taşıyan 3 günlük yükseliş serisini sonlandırdı.

Hisse günü yaklaşık yüzde 5 kayıpla tamamlarken, halka arz fiyatına göre bir ara yüzde 58'e yaklaşan yükselişinin bir bölümünü geri verdi.

Amazon'u geçmiş, Microsoft'u kısa süreliğine geride bırakmıştı

SpaceX hisselerindeki düşüş, şirketin salı günü Amazon'u geride bırakarak piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli beşinci hissesi konumuna yükselmesinin hemen ardından geldi.

Şirket, salı günkü işlemler sırasında kısa süreliğine Microsoft'un piyasa değerini de aşmıştı.

Bireysel yatırımcı ilgisi test ediliyor

Hisselerdeki geri çekilme, halka arz sonrası oluşan güçlü bireysel yatırımcı talebinin yüksek değerlemeyi ne ölçüde destekleyebileceğine ilişkin ilk işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Verilere göre bireysel yatırımcılar, halka arzdan bu yana her işlem gününde SpaceX hisselerini diğer tüm hisselerden daha fazla satın aldı. Bu talep, son dönemdeki halka arzlar arasında dikkat çeken bir yoğunluğa işaret etti.

Vanda Research konuya ilişkin çarşamba günü yayımladığı notta, "SpaceX'e yönelik bireysel yatırımcı ilgisini tanımlamak için artık üstünlük ifadeleri bulmakta zorlanıyoruz. SPCX, 3 işlem seansı üst üste bireysel yatırımcılar tarafından en çok alınan hisse olarak listenin zirvesinde yer aldı; dün gerçekleşen 144,6 milyon dolarlık net alım, ilk iki işlem gününü geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

Düşük halka açıklık yükselişi güçlendirdi

SpaceX hisselerindeki hızlı yükselişte, işlem görebilir hisse miktarının sınırlı olması da etkili oldu.

İlk işlem gününde toplam hisselerin yalnızca yaklaşık yüzde 4,2'sinin serbest dolaşıma açık olması, düşük hacimli arz nedeniyle fiyat hareketlerinin daha sert yaşanmasına yol açtı.

Buna karşın önümüzdeki aylarda içerideki pay sahiplerinin satış yapmasını engelleyen kilitlenme sürelerinin sona ermeye başlaması, piyasaya yeni hisse arzı gelme ihtimalini gündeme taşıyor. Bu durumun hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.