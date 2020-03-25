3 kamu bankasından kredi paketi

25 Mart 2020

ANKARA(DÜNYA)- Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, işçi çıkarmamak şartıyla yüzde 7.5 faizle indirimli kredi kullandıracak. Kredi azami miktarı, firmanın cirosuna göre, 100 milyon liraya kadar çıkabilecek.

Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’yi etkileyen Koronavirüs salgının ekonomik hayat, üretim ve istihdama yönelik hasarının en aza indirilmesi için çalışıldığı bildirildi.

Açıklamada, sorumluluk bilinciyle birlikte çalışmanın bu sürecin en kısa sürede aşılmasına imkan vereceği belirtilerek, “Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Kredi Desteği” hayata geçirilecektir” denildi.

Açıklamaya göre yeni destek için herhangi bir sektör ayrımı yapılmadan, salgından etkilenen tüm firmalar yararlanabilecek.

Şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışanlarında azaltma yapmama ön koşulunun bulunduğu krediler için, teminat eksikliği bulunan firmalara KGF kefaleti sağlanacak.

İlk 6 ay anapara ve faiz ödemesi olmayan kredi yüzde 7.5 faiz ve 36 ay vade ile kullandırılacak.

Başvuruların bugün başlayacağı kredilerin üst limiti, cirosu 25 milyon liraya kadar olan şirketler için 10 milyon lira olacak. Cirosu 25-125 milyon lira arasındaki şirketler 25 milyon liraya, cirosu 125 milyon liranın üzerindeki firmalar ise 100 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

Katılım bankaları da aynı desteği verecek

Öte yandan, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da üç kamu bankasının koşullarında, işletmelere yeni finansman desteği sağlayacak. Bu bankalardan yapılan ortak açıklamada da "Ekonomik İstikrar Kalkanı" doğrultusunda yeni finansal destek adımları atılacağı bildirildi.

Yıllık finansman oranı yüzde 7.5, 6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli destekten, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayısını azaltmayan işletmeler yararlanabilecek. Başvurular bugün başlayacak.

İşletmeler bazında azami kredi tutarları şu şekilde olacak: