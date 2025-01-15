3 milyar dolarlık satışı yerli yatırımcı telafi etti! Yabancılar 2024’te en çok hangi hisseyi aldı?

2024 yılına 7470 puan seviyesinden başlayan Borsa İstanbul BİST 100 endeksi, yılı 9830 puandan tamamladı. Endeks bu süreçte %31,59 oranında bir yükseliş gerçekleştirdi. Ancak, endeksteki bu artış, %44,38 olarak ölçülen yıllık enflasyonun altında kalırken, %50’ye yaklaşan risksiz TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirisine de erişemedi.

34 Hisse Enflasyonu Aştı

BİST 100 endeksinde yer alan 34 hisse, geçen yıl yatırımcısına enflasyonun üzerinde kazanç sağladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 2024 yılında, dezenflasyonist politikalar kapsamında sıkı para politikası uygulamaları borsada etkisini hissettirirken, şirketlerin kârlılıklarında görülen düşüşler hisse fiyatlarını da baskıladı.

2024 yılında yabancı yatırımcıların işlemleri

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar 2024 yılında;

• 302,111 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.

• 305,113 milyar dolarlık hisse satışı yaptı.

Böylece, yabancı yatırımcıların net satış miktarı yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

Yabancıların en fazla aldığı hisseler (2024)

Geçen yıl yabancı yatırımcıların net bazda en çok alım yaptığı ilk beş hisse şunlardı:

• TAV Havalimanları Holding (TAVHL): 110,83 milyon dolar

• Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 71,89 milyon dolar

• MAVİ Giyim (MAVI): 71,30 milyon dolar

• Türkiye Sigorta (TURSG): 65,37 milyon dolar

• Gübre Fabrikaları (GUBRF): 63,41 milyon dolar

Yabancıların en fazla sattığı hisseler (2024)

Geçen yıl yabancı yatırımcıların en çok satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

• TÜPRAŞ (TUPRS): 704,98 milyon dolar

• Koç Holding (KCHOL): 483,37 milyon dolar

• Türk Hava Yolları (THYAO): 404,09 milyon dolar

• İş Bankası (ISCTR): 389,04 milyon dolar

• Turkcell (TCELL): 360,75 milyon dolar

Yerli fonlardan yaklaşık 1,5 milyar dolarlık giriş gerçekleşti

2024 yılı boyunca yerli yatırımcılar, özellikle yatırım fonları aracılığıyla borsadaki pozisyonlarını artırdı. “Hisse Senedi Şemsiye Fonları” kategorisine yapılan girişlerin toplamı, 1 milyar 460 milyon dolar (yaklaşık 47,86 milyar TL) oldu. Diğer fon türlerinden gelen yatırımlarla birlikte, yabancıların satışlarının yerli yatırımcılar tarafından karşılandığı görüldü.

Aralık 2024’te yabancıların en fazla alım yaptığı hisseler

Yılın son ayında yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

• Türk Hava Yolları: 76,86 milyon dolar

• Akbank: 68,28 milyon dolar

• Yapı Kredi Bankası: 54,02 milyon dolar

• ASELSAN: 32,05 milyon dolar

• Turkcell: 30,33 milyon dolar

Aralık 2024’te yabancıların en çok satış yaptığı hisseler

Aynı dönemde, yabancı yatırımcıların en çok satış yaptığı hisseler ise şunlar oldu:

• Koç Holding: 106,23 milyon dolar

• Ereğli Demir Çelik: 44,74 milyon dolar

• Pegasus Hava Yolları: 28,30 milyon dolar

• Garanti Bankası: 28,14 milyon dolar

• Türkiye Sigorta: 20,15 milyon dolar