3 yılda 73 milyar TL gecikmiş alacak satışı bekleniyor

Varlık Yönetim Şirketleri Derneği(VYŞD) Başkanı Sezin Ünlüdoğan geçen sene 990 milyon TL ile bir önceki yıla göre oldukça düşük bir seviyede olan tahsili gecikmiş alacak satışının bu sene sonunda 11-12 milyar TL'ye çıkmasını beklediklerini söyledi.

Ünlüdoğan, Yeni Ekonomik Reform paketi içinde sektörün konumlanmasını ve danışmanlık şirketi PwC’nin hazırladığı raporun sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda, "2019'da 13 milyar TL seviyesinde olan tahsili gecikmiş alacak satışı, geçen yıl 990 milyon TL'ye kadar düştü. 2021 başında yeniden hızlandı ve ilk çeyrek itibariyle geçen yıl yapılan satış seviyesini yakaladık. Sene sonunda 11-12 milyar TL seviyesine çıkacağını bekliyoruz" dedi.

Dernek olarak tahsili gecikmiş alacak yönetimine ilişkin PwC ile hazırladıkları raporu tamamladıklarını kaydeden Ünlüdoğan, bu süreçte bankalar, BDDK, SPK, yabancı yatırımcılar ve Hazine ile de çalıştıklarını ve rapor çıktılarını paylaştıklarını söyledi.

"Sıkıntılı ve çözüm bekleyen bir durum"

Bankalarda donuk alacaklar, yakın izlemede olan krediler, ve aktiflerinden silinenlerle birlikte 520 milyar TL'nin üzerinde bir rakam olduğuna işaret eden VYŞD Başkan Yardımcısı Selcuk Tuncalı da "Ortada sıkıntılı ve çözülmesi gereken bir durum mevcut" diye konuştu.

Tuncalı sorunlu kredilere yönelik çözümle ilgili konuların hükümetin reform eylem planında da yer aldığına dikkat çekerek, yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılmalarının sağlanacağı ve bu reformların 2021 sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

PwC ortaklarından Serkan Tarmur da pandemi kaynaklı ekonomideki sıkıntıların etkisinin devam ettiğini belirterek, "Bu bağlamda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de problemli alacaklarda önümüzdeki dönemde artış olacağı öngörülüyor. Bu çerçevede tahsili gecikmiş alacak satışlarının gelecek 3 yılda geçmiş 12 yılın toplamı kadar olmasıni bekliyoruz" dedi.

3 yıllık beklenti 73 milyar TL

PwC’nin Türkiye için önerdiği Varlık Yönetim Şirketleri sektörü çözüm modeline göre, hem tahsili gecikmiş alacaklar hem de ikinci grup krediler için Varlık Yönetim Şirketi'nin bir Varlık Finansman Fonu (VFF) veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurması öneriliyor. Buna göre banka belirlenen fiyat üzerinden elindeki sorunlu alacakları, borçlu şirket hisselerini nakit veya fon katılma payı karşılığında VFF’ye veya GSYF’ye devretmesi ve bu fonun yönetimini de varlık yönetim şirketinin üstlenmesi öneriliyor.

Diğer öneriler arasında ise satışı yapan bankanın kendisi, VYŞ, yerli veya yabancı kurumsal yatırımcılar tercihlerine göre yatırım yapabilmesi yer alırken, istenmesi halinde belli bir prim karşılığında riskin bir kısmını üstlenerek kamu da çözüme dahil olabiliyor.

PwC'nın öngörüsüne göre gelecek 3 yılda yaklaşık 73 milyar TL'lik takibi gecikmiş alacak satışı bekleniyor.