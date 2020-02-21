30 yıllık ABD devlet tahvili getirisinde rekor düşüş

21 Şubat 2020

ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi yaklaşık 8 baz puan azalışla yüzde 1,89'a indi ve tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti.

Ülkede 30 yıllık devlet tahvili getirisi, koronavirüs salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle rekor seviyeye geriledi.

30 yıllık devlet tahvili faizi, TSİ 17.45 sularında yaklaşık 8 baz puan azalarak yüzde 1,89'a düştü. Bu değerle ABD'deki 30 yıllık devlet tahvili getirisi, tarihin en düşük seviyesini gördü.

Analistler, yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilen devlet tahvillerinin getirisindeki gerilemede, koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağına ilişkin beklentilerin etkili olduğunu belirtiyor.

İkinci el konut satışları da ocakta geriledi

ABD'de ikinci el konut satışları ocakta aylık yüzde 1,3 azalarak 5,46 milyona düştü ve beklentilerin altında bir azalış gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), ocak ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları ocakta aylık yüzde 1,3 azalarak 5,46 milyona geriledi.

Piyasaların beklentisi ise satışların yüzde 1,8 azalışla 5,43 milyona düşmesi yönündeydi.

İkinci el konut satışları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış kaydetti.

Ortalama ev fiyatları ocakta yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 266 bin 300 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut başlangıçlarına ilişkin trendin yükseldiğini ve istikrarlı bir gelişme gösterdiğini söyledi.

Yun, konut başlangıçlarındaki olumlu seyrin satışları da artırdığını belirterek, konut satışlarının bu yıl artacağı konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA