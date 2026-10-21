30'dan fazla merkez bankası euro için harekete geçti

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) euroyu uluslararası finans sisteminde daha yaygın kullanılan bir para birimine dönüştürme girişiminde yeni bir gelişme yaşandı. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Philip Lane, 21 Ekim'de Çin'in Şanghay kentinde yaptığı konuşmada, euro likiditesine erişimi kolaylaştıran EUREP mekanizmasına son altı ay içerisinde 30'dan fazla merkez bankasının ilgi gösterdiğini açıkladı. Lane, genişletilmiş sisteme kabul edilen ilk yabancı merkez bankalarının katılım işlemlerinin ekim ayının başında tamamlandığını bildirdi.

Yeni düzenleme, Euro Bölgesi dışında faaliyet gösteren merkez bankalarının finansal piyasalarda likidite sıkışıklığı yaşanması durumunda kısa vadeli euro temin edebilmesini amaçlıyor. Böylece hem uluslararası finansal işlemlerde euro kullanımının desteklenmesi hem de Euro Bölgesi dışındaki likidite sorunlarının Avrupa piyasalarına olumsuz yansımalarının sınırlandırılması hedefleniyor.

Bu gelişme, doların küresel finans sistemindeki ağırlığının tartışıldığı bir dönemde euronun uluslararası kullanımını genişletebilecek adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ancak 30'dan fazla merkez bankasının ilgi göstermesi, bu kurumların tamamının sisteme kabul edildiği veya euro cinsinden borçlanmaya başladığı anlamına gelmiyor. ECB, ilgilenen merkez bankalarının isimlerini ve ülkelerine göre dağılımını henüz açıklamadı.

Merkez bankalarına 50 milyar euroluk imkân

ECB'nin EUREP adı verilen mekanizması, Euro Bölgesi dışında faaliyet gösteren merkez bankalarına belirli güvenceler karşılığında euro likiditesi sağlıyor. 2026 yılında kapsamı genişletilen sistemde, uygun görülen her merkez bankasına 50 milyar euroya kadar finansman limiti tanımlanabiliyor. Bu tutar, bütün ülkeler için ayrılmış ortak bir fonun büyüklüğünü değil, tek bir merkez bankasının erişebileceği azami limiti ifade ediyor.

Finansman sağlanabilmesi için başvuran merkez bankasının euro cinsinden, yüksek kaliteli ve sistemin teminat koşullarını karşılayan menkul kıymetler göstermesi gerekiyor. İşlemlerin vadesi bir gün ile bir hafta arasında değişirken gerektiğinde mevcut finansmanın yenilenmesine imkân tanınıyor. Borçlanma maliyeti ise ECB'nin temel refinansman faizine ilave edilen bir marj üzerinden belirleniyor.

Bu yapı, mekanizmanın sürekli kullanılan düşük maliyetli bir kredi kaynağına dönüşmesini değil, özellikle finansal stres dönemlerinde devreye girmesini amaçlıyor. ECB, piyasalarda olağan finansman koşulları sürdüğü müddetçe merkez bankalarının ihtiyaçlarını normal piyasa kanallarından karşılamasını istiyor. EUREP ise bu kanalların yeterli likidite sağlayamadığı dönemlerde alternatif bir güvence oluşturuyor.

ECB, sistemin kapsamını genişleterek daha önce sınırlı sayıda ülkenin yararlanabildiği imkânı uygunluk koşullarını karşılayan yabancı merkez bankalarına açtı. Bununla birlikte kara para aklama, terörizmin finansmanı ve uluslararası yaptırımlarla ilgili riskler, sisteme kabulde önemli sınırlamalar arasında bulunuyor. Ayrıca başvuruda bulunan kurumların finansal riskleri azaltmaya yönelik koşulları da karşılaması gerekiyor.

Genişletilmiş mekanizma Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda merkez bankaları aracılığıyla işletilirken uygulamanın koordinasyonunu ECB üstleniyor. Temmuz ayında operasyonel ayrıntıları belirlenen sistemde finansman kullanımının 2026 yılının son çeyreğinde başlaması öngörülmüştü. Philip Lane'in 21 Ekim'deki açıklaması, ilk yabancı merkez bankalarının katılım süreçlerinin tamamlanmasıyla uygulamanın yeni aşamaya geçtiğini gösterdi.

Euro tahvillerine talep artabilir

Philip Lane'in Şanghay'daki açıklamalarında öne çıkan konulardan biri, yeni sistemin uluslararası tahvil piyasaları üzerinde yaratabileceği etki oldu. ECB'ye göre merkez bankalarının euro cinsinden tahvil tutarken karşılaştıkları risklerden biri, ihtiyaç duyduklarında bu varlıkları hızla nakde dönüştürememe ihtimali. EUREP mekanizması, yüksek kaliteli euro tahvillerini elinde bulunduran merkez bankalarına gerektiğinde kısa sürede finansman sağlayarak bu riski azaltmayı hedefliyor.

Yeni sistem kapsamında uygun teminatlara karşılık aynı gün içerisinde euro likiditesi sağlanabilmesi, yabancı merkez bankalarının rezerv yönetiminde daha fazla esneklik kazanmasına imkân tanıyabilir. Böylece euro cinsinden menkul kıymetlerin gerektiğinde nakde dönüştürülebileceğine yönelik güvenin artması bekleniyor. Bu durum, merkez bankalarının uluslararası rezervlerinde euro cinsinden tahvillere daha fazla yer ayırmasını teşvik edebilir.

Sistemin olası etkileri yalnızca Almanya veya Fransa gibi büyük Euro Bölgesi ülkelerinin devlet tahvilleriyle sınırlı değil. Lane'e göre likiditeye erişim imkânının genişlemesi, daha düşük işlem hacmine sahip ülkelerin tahvillerini de yabancı rezerv yöneticileri açısından cazip hâle getirebilir. Böylece Euro Bölgesi'nde devlet tahvilleri arasındaki likidite farklılıklarının bir ölçüde azalması ve tahvil piyasalarının daha bütünleşik hâle gelmesi mümkün olabilir.

Benzer bir etkinin Avrupa Birliği tarafından ihraç edilen ortak borçlanma araçlarında da görülmesi bekleniyor. Büyük ülke tahvillerine kıyasla daha sınırlı işlem hacmine sahip bu menkul kıymetler, yeni likidite imkânından yararlanabilecek varlıklar arasında bulunuyor. ECB'nin girişimi, bu yönüyle Avrupa sermaye piyasalarının derinleşmesine yönelik çalışmalarla da bağlantılı görülüyor.

Lane, uluslararası likidite mekanizmalarının yalnızca kriz dönemlerinde kullanılan finansman araçları olmadığını, bu imkânların varlığının bile piyasa güvenini destekleyebileceğini belirtti. Merkez bankalarının ihtiyaç duyduklarında euroya erişebileceklerini bilmeleri, belirsizlik dönemlerinde euro varlıklarından ani çıkış yapılması riskini sınırlayabilir. Bu güvence, özellikle uzun vadeli tahvillere yatırım yapan rezerv yöneticilerinin kararlarında etkili olabilir.

Bununla birlikte mekanizmanın tahvil talebini ne ölçüde artıracağı henüz kesinleşmiş değil. Uluslararası rezervlerin bileşimi, merkez bankalarının risk tercihleri, faiz farkları ve küresel piyasa koşulları yatırım kararlarında belirleyici olmaya devam edecek. ECB'nin yeni sistemi bu koşulları tek başına değiştirmese de euro cinsinden varlıkların likiditesini destekleyen ek bir güvence sunuyor.

Doların hâkimiyeti tartışılırken yeni adım

ECB'nin uluslararası euro likiditesine yönelik girişimi, küresel para sisteminin geleceğinin daha yoğun tartışıldığı bir döneme denk geldi. Philip Lane'in konuşmasını yaptığı Şanghay'daki toplantının ana teması da dolar sonrasındaki uluslararası para sistemiydi. Lane, merkez bankaları arasındaki likidite hatlarının uluslararası ticaretin finansmanı, sınır ötesi krediler ve tahvil piyasalarının istikrarı açısından taşıdığı önemi anlattı.

ECB'ye göre euroya daha kolay erişim sağlanması, uluslararası ticarette sözleşmelerin ve ödemelerin euro cinsinden yapılmasını zaman içerisinde teşvik edebilir. Benzer şekilde bankalar ve şirketler, uygun finansman koşullarının oluşması durumunda bazı uluslararası işlemlerinde euro kullanımını artırabilir. Bu gelişmeler, euronun yalnızca Avrupa içindeki işlemlerde değil, küresel finansman piyasalarında da daha geniş yer edinmesine katkı sağlayabilir.

Ancak euronun uluslararası rolünü güçlendirmeye yönelik girişimler, doların mevcut küresel konumunun kısa sürede değişeceği anlamına gelmiyor. ABD doları, dünya genelindeki döviz rezervlerinde, ticaretin finansmanında ve uluslararası borçlanma piyasalarında önemli ağırlığını koruyor. ECB'nin yeni mekanizması ise bu yapıyı aniden değiştirmekten ziyade euronun uluslararası kullanımına yönelik koşulları iyileştirmeyi amaçlıyor.

Lane, konuşmasında merkez bankaları arasındaki döviz takası anlaşmalarıyla EUREP mekanizmasının farklı işlevler üstlendiğine de dikkat çekti. EUREP kapsamında euro cinsinden uygun menkul kıymetlerin teminat gösterilmesi gerekirken döviz takası anlaşmalarında merkez bankaları kendi para birimlerini karşılıklı olarak değiştirerek likidite sağlayabiliyor. ECB, bu nedenle daha geniş erişime açık EUREP sisteminin yanında döviz takası anlaşmalarını da sürdürmeyi planlıyor.

Döviz takası anlaşmalarında karşı tarafın borcunu geri ödeme kapasitesi ve Euro Bölgesi ile finansal bağlantıları daha belirleyici kabul ediliyor. EUREP ise uygun teminat sağlayan daha geniş bir yabancı merkez bankası grubuna erişim sunarak bu anlaşmaları tamamlıyor. Böylece ECB, uluslararası euro likiditesini desteklerken finansal riskleri de kontrol altında tutmayı hedefliyor.

Türkiye açısından da euronun uluslararası finansmandaki rolünün güçlenmesi önem taşıyor. Avrupa Birliği ile yoğun ticaret ilişkileri bulunan Türkiye'de şirketlerin ihracat gelirleri, ithalat ödemeleri ve bazı borçlanma işlemleri euro cinsinden gerçekleştiriliyor. Uluslararası piyasalarda euro likiditesinin daha erişilebilir hâle gelmesi, zaman içerisinde bu işlemlerin finansman koşullarını dolaylı olarak etkileyebilir.

Bununla birlikte ECB'nin 21 Ekim tarihli açıklamasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yeni mekanizmaya başvurduğu veya kabul edildiği yönünde bir bilgi yer almıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sisteme dahil olduğu sonucuna varmak için henüz yeterli veri bulunmuyor. Olası etkilerin değerlendirilmesinde yeni katılımcıların açıklanması ve sistem üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi önem taşıyacak.

ECB'nin genişletilmiş mekanizmasıyla ilgili bundan sonraki önemli göstergeler, kaç merkez bankasının katılım işlemlerini tamamladığı ve sistemden ne kadar euro likiditesi kullanıldığı olacak. Yabancı merkez bankalarının euro cinsinden tahvil yatırımlarındaki değişim de girişimin uluslararası finans piyasaları üzerindeki etkisini gösterecek. Bu nedenle 30'dan fazla merkez bankasının ilgisi önemli bir başlangıç olarak görülse de mekanizmanın küresel sonuçları önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacak.