4 büyük kulübün hisseleri tepetaklak

20 Şubat 2020

Ceyhun KUBURLU



Türk futbolu bu hafta sonu İstanbul’da oynanacak iki derbiye kilitlendi. Fenerbahçe, Galatasaray’ı kendi evinde ağırlarken, Beşiktaş da lider Trabzonspor’u ağırlayacak. Şampiyonluk düğümü için en kritik viraj olarak görülen bu hafta kulüplerin Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri de hareketlendi. Hafta başından bu yana yükseliş gösteren kulüpler bugün ise tepetaklak düşmeye başladı. Sabah saatlerinde çift haneli yukarı olan kulüplerin Borsa İstanbul’daki hisselerini değerlendiren Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Spor hisselerinin en hareketli olduğu dönemi yaşıyoruz. Hafta sonu oynanacak derbilerden sonra pazartesi günü de aynı hareketliliği bekliyoruz. Eğer ligde kopmalar yaşanmaz ise yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir” dedi.



İlk seans itibariyle Beşiktaş’ın Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri yüzde 4, Galatasaray’ın hisseleri yüzde 10, Fenerbahçe’nin yüzde 9, Trabzonspor’un ise yüzde 11 aşağıda. Seans boyunca tüm hisselere defalarca devre kesici de uygulandı. İşleme alındığı anda düşüşler devam etti.



Şampiyonluk beklentileri satın alınıyor



Enver Erkan, hisselerdeki hareketlilik ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Futbolda yaşanan tartışmalar ve yapılan açıklamalar da biraz etkili oldu. Ligin ikinci yarısı puan cetveli eşittir piyasa değeri oldu. Bir kopma yok şu anda. Kopma olmadıkça hisse hareketleri de beraber yürüyor. Kopma olursa sert düşüş olur. Bu hafta sonu oynanacak derbiler önemli. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kaybetmeleri etkili olur. Bunun sonuçlarına göre sert fiyatlamalar görebiliriz. Şampiyonluk beklentileri satın alınıyor. Sonuçlar belli olduğunda da satış geliyor. Şampiyonluk geliri çok önemli. Spor hisselerinin en etkili olduğu dönemdeyiz. Önümüzdeki hafta başında da yaşanacaktır hareketlilik.”