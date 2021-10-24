4 şirket katılım esaslı sigorta için başvurdu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, katılım sigortası sunan şirketlerin yanı sıra yerli ve yabancı gruplardan yeni katılım şirketi kuruluş başvuruları almaya başladıklarını belirterek, "2022 yılında yeni katılım şirketlerimizi peyderpey duymaya başlayacaksınız. Mevcut durumda pencere usulüyle faaliyet gösteren 4 şirketin katılım esaslı sigorta şirketi kurma yönündeki ruhsat çalışmaları ile ilgili süreç başlamış olup halihazırda devam etmektedir" dedi.

Sigorta ve özel emeklilik sektöründe 41 hayat dışı, 15 hayat ve emeklilik, 6 hayat ve 3 reasürans şirketi olmak üzere toplam 65 şirketin faaliyet gösterdiğini bildiren Gürsoy, "Sektöre ilgi devam ediyor. 2021'in ilk 9 ayı olmak üzere geride kalan 3 yıla yakın zaman diliminde 8 yeni şirket başvurusu oldu" dedi.

Sektörde yeni açılımlar yapıldı

Gürsoy, katılım sigortacılığının öncelikli konularının başında geldiğine işaret ederek, "Faize duyarlı vatandaşlarımızı sigorta güvencesi ile tanıştırmak bizim için önemli bir gelişim alanı. Bu yönde de ilginin her geçen gün arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bu konuda da kısa sürede öncü ve önemli adımlar atmayı başardık. Türkiye'ye özgü, yenilikçi, tutarlı ve kolay uygulanabilir bir mevzuat altyapısı oluşturarak katılım sigortacılığı ve emeklilik uygulamalarının süratle büyüyebileceği bir zemin oluşturduk. Katılım faaliyetleri kapsamında yayımlanan genelge ile katılım yönetmeliği maddelerinin uygulanması ile ilgi tereddütlerin giderilmesi başta olmak üzere katılım esasları bakımından sektörde birçok yeni açılımlar yapıldı" diye konuştu.

SEDDK'nin BES alanında birtakım düzenlemelerin revizesinin yanında reform niteliğinde projelere de imza attığını belirten Gürsoy, daha önce emeklilik fonlarının alım satımında katılımcının alabileceği fonların kendi şirketinin sunduğu fonlarla kısıtlı olduğunu anımsattı.

Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"2021 yılının temmuz ayında uygulamaya koyduğumuz Bireysel Emeklilik Fon Alım-Satım Platformu (BEFAS) ile katılımcılar BEFAS'ta sunulan tüm emeklilik fonlarına yatırım yapabilme imkanını bulmuş oldular. Yılbaşında ise BEFAS'ın kapsamı daha da genişleyecek ve OKS de dahil olacak. Ayrıca, 2020 yılında uygulamaya geçen fon performans değerlendirme sistemi ile fonlar arası rekabet artırılarak performansa göre ödül/ceza sistemini getirdik. Böylelikle gerek BEFAS gerekse de performans değerlendirme sistemi ile emeklilik yatırım fonlarının getirilerinin daha da artmasını teşvik ettik. Bunun yanı sıra çok kısa bir süre önce düzenlemelerini tamamladığımız 18 yaş altı BES uygulaması ile çocuklarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılabilmesinin önündeki engelleri kaldırdık. Bir diğer gelişme ise vakıf, dernek, sandık ve benzeri özel emeklilik taahhüdünde bulunan kuruluşlardan cazip şartlarla BES'e aktarım imkanı tanınmasına yönelik oldu."

KOBİ’lerin ürün ihtiyacı giderilecek

Ticari hayatın canlılığını temin etmek için geliştirilen devlet destekli alacak sigortasının geliştirilmesi, kefalet sigortası, bina tamamlama sigortası gibi finansal sigortaların geliştirilmesinin ana hedefleri arasında yer aldığını belirten Gürsoy, "Finansal sigortalarda sektörün önünü açacak düzenlemeler yapmak için diğer kurumlarla çalışma halindeyiz. Özellikle, KOBİ'lerin bu alanlarda ürün ihtiyacı bulunduğu ve mevcut ürünleri de yeterince tanımadığı gözlenmektedir. Finansal sigortalarda yaptığımız çalışmalarla KOBİ'lerin riski korunurken, finansman ihtiyacına da destek olunması amaçlanmaktadır. Bu konuda gerekli düzenleme çalışmalarını hızla tamamlayacağız" dedi.