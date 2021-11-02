41 inşaat şirketi 12,4 milyarlık kredi yapılandırdı

Finansal borçlarının yeniden yapılandırılması imkanından faydalanmaya devam eden inşaat sektörü, eylülde 12,43 milyar TL büyüklüğünde krediyi yapılandırdı.

Türkiye İMSAD’ın Ekim 2021 Sektör raporunda yer verdiği bilgiye göre; kredi yapılandırmasından eylülde 41 şirket faydalandı. Yeniden yapılandırmaya daha çok büyük ölçekli inşaat şirketleri başvuruyor. Verilen bilgiye göre; büyük ölçekli uygulama kapsamındaki firma sayısı 34 ve kredi hacmi 12,36 milyar TL.

Öte yandan inşaat sektörünün 2021 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla bankalardan kullandığı kredi büyüklüğü 312,6 milyar TL, geri dönmeyen kredilerin büyüklüğü ise 29,3 milyar TL seviyesinde.