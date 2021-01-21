5 ay sonra ilk: Bireysel yatırımcı 1 milyar dolar sattı

Merkez Bankası tarafından açıklanan 15 Ocak haftasına ilişkin para banka istatistiklerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları 513 milyon dolar azalarak 235 milyar 344 milyon dolar oldu.

Bireysel hesaplar 5 ay sonra 1 milyar doların üzerinde sattı

Ekim ayının ortalarından itibaren aralıksız olarak yükselişini sürdüren döviz mevudatları bir önceki hafta gördüğü 235 milyar 661 milyar dolar zirvesinden döndü. Piyasalardaki dolarizasyonda en büyük endişe kaynağı olan bireysel döviz hesapları son haftada 1 milyar dolar azalarak 149 milyar 762 milyon dolara geriledi. Böylece bireysel hesaplar ağustos ayından sonra ilk defa 1 milyar üzerinde döviz satışı yapmış oldu. Tüzel kişilerin döviz mevduat hesapları ise son haftada 517 milyon dolar artarak 85 milyar 582 milyon dolara yükseldi.