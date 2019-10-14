5 dakikada 1 hafta

14 Ekim 2019

Dr. H.Bader Arslan

Geride bıraktığımız hafta ağustos ayı Ödemeler Dengesini hariç tutarsak gerek yurtiçinde gerek yurt dışında önemli verilerin olduğu bir hafta değildi.

• Ağustos ayında cari işlemler hesabı 2.6 milyar dolar fazla verdi.

• Böylece yılın ilk 8 ayında cari işlemler hesabı 3. Kez fazla vermiş oldu.

• 12 aylık verilere göre ise 2018 Ağustos’ta 51.6 milyar dolar olan cari açık 2019 Ağustos’ta 5.1 milyar dolar fazlaya döndü.

Önümüzdeki hafta gündem geçen haftaki kadar sığ değil.

İçeride;

- Pazartesi 10’da Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi,

- Salı 10’da Temmuz ayı İş gücü İstatistikleri,

- Salı 11’de Eylül ayı Bütçe Gerçeklemeleri,

- Çarşamba 10’da Eylül ayı Konut Satış Verileri,

- Cuma 10’da Eylül ayı Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri,

- Cuma 14.30’da TCMB Ekim ayı Beklenti Anketi açıklanacak

Dışarıda;

- Pazartesi sabah Çin’in Eylül ayı dış ticaret verileri, öğleden sonra Euro Bölgesi Ağustos sanayi üretim endeksi,

- Salı öğleden sonra Almanya ve Euro Bölgesi ZEW endeksleri,

- Çarşamba akşam ABD Eylül ayı Perakende Satışları,

- Perşembe akşamı, ABD’de işsizlik başvuruları ve Eylül ayı sanayi üretim endeksi,

- Cuma sabahı Çin’in 3.çeyrek büyüme verisi açıklanacak.

Sanayi üretim endeksi, sadece sanayi sektörünü değil, ekonomik büyümenin de temel belirleyici değişkeni. Geçtiğimiz 12 ayda sadece bir kez yükseliş gösteren endeksin bu defa nasıl bir değişim göstereceği önemli. Sanayi üretim endeksinin öncü göstergesi olarak kabul edebileceğimiz PMİ endeksi Ağustos ayında 48 seviyesindeydi. Bu sanayinin hala daralma bölgesinde olduğunu gösteriyor.

Sanayi üretim endeksinin başka bir öncüsü olarak kabul edebileceğimiz elektrik tüketiminde de Ağustos ayında hafif bir gerileme vardı.

Salı sabahı açıklanacak olan Temmuz dönemi işgücü istatistikleri gündemde en çok yer alacak veri. Ocak-Şubat dönemlerinde yüzde 14.7 ile zirve yapan işsizlik oranı Haziranda yüzde 13 olarak gerçekleşmişti. Temmuzda bu oranın artması, işsizlik oranının genel mevsimsel seyrine uygun bir gelişme olur. Yani muhtemelen işsizlikte artış göreceğiz.

Ancak asıl önemli olan 8 aydır istihdamın artış hızının negatif olması. Ekonomi giderek daha hızlı istihdam artışı yaratamaz ise işsizliğin daha da kalıcı bir soruna dönüşme riski var.

Konut satışları uzun bir aradan sonra Ağustos’ta artış göstermişti. Eylül’de bu artışın devamını göreceğiz.

Bu hafta Avrupa’dan ekonomideki yavaşlamanın sürdüğüne dair veriler gelmeye devam edeceğini göreceğiz. ABD’de perakende satışlar, işsizlik başvuruları ve sanayi üretimi küresel ekonomideki ve parasal genişlemedeki gidişat açısından daha önemli.

Çin’in 3. çeyrek büyümesi, verinin beklentilerin altında kalması durumunda para piyasalarında dalgalanmaya sebep olabilir.

Son Bilgi

Danske Bank tarafından küresel durgunluğu önceden tahmin etmek için geliştirilmiş 5’li ölçek ciddi bir durgunluğun kapıda olduğunu gösteriyor. Kişi başına gelir, işsizlik, sanayi üretimi ve petrol talebi uyarı, küresel ticaret ise alarm veriyor.