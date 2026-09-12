5 haftalık şirket 50 milyar dolarlık değerlemenin peşinde

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yapay zekâ sektöründeki değerleme yarışı yeni bir boyuta taşındı. Google’ın en önemli mühendislerinden Jeff Dean ve üç eski Google araştırmacısının 5 Ağustos’ta kurduğu Discovery Loop, kuruluşunun üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmişken yaklaşık 50 milyar dolarlık değerlemeyle yeni yatırım arayışına girdi.

Rakamın dikkat çekici tarafı yalnızca büyüklüğü değil, şirket için konuşulan değerin kısa sürede ne kadar hızlı değiştiği. Discovery Loop birkaç hafta önce yaklaşık 1 milyar dolar yatırım toplamak için 10 milyar dolar civarında değerleme üzerinden görüşmeler yürütüyordu.

Şimdi masadaki rakam bunun yaklaşık beş katı.

Birkaç haftada 10 milyardan 50 milyara

Discovery Loop’un yeni yatırım görüşmelerinde şirketin yaklaşık 50 milyar dolar değerlenmesi gündemde. Görüşmeler henüz tamamlanmış değil ve yatırım turunun koşullarının değişmesi mümkün.

Dolayısıyla 50 milyar dolar şirketin kesinleşmiş piyasa değeri anlamına gelmiyor. Ancak yatırımcılarla konuşulan rakam bile yapay zekâ sektöründe sermayenin güçlü teknik ekiplerin peşinden ne kadar hızlı hareket ettiğini göstermesi açısından dikkat çekiyor.

Ağustos ortasında şirket için yaklaşık 10 milyar dolarlık değerleme konuşuluyordu. Aradan yalnızca birkaç hafta geçtikten sonra yeni görüşmelerde 50 milyar dolar seviyesinin gündeme gelmesi, yapay zekâ girişimlerindeki değerleme yarışının geldiği noktayı ortaya koyuyor.

Google’ın en güçlü isimleri aynı şirkette

Discovery Loop’un yatırımcıların ilgisini çekmesinin merkezinde henüz yaygın kullanılan bir ürün değil, şirketi kuran ekip bulunuyor.

Jeff Dean, Google’da yaklaşık 27 yıl çalıştı ve şirketin arama altyapısından yapay zekâ çalışmalarına kadar birçok temel teknolojisinde görev aldı. Discovery Loop’u Dean’in yanı sıra Sanjay Ghemawat, Quoc Le ve Oriol Vinyals kurdu.

Dört isim de Google’ın bilgisayar altyapısı ve yapay zekâ çalışmalarında uzun yıllar kritik görevler üstlendi.

Kurucu ekibin geçmişinde Google Search, Google File System, MapReduce, BigTable, TensorFlow, TPU, Gemini ve büyük dil modelleri gibi teknoloji dünyasında geniş kullanım alanına sahip sistemler bulunuyor.

Bu nedenle yatırımcıların Discovery Loop’a yalnızca yeni kurulmuş bir girişim olarak değil, Google’ın en deneyimli teknik kadrolarından birinin bağımsız şirketi olarak baktığı görülüyor.

Yatırımcı şimdilik üründen çok ekibe para biçiyor

Discovery Loop henüz ölçekli ticari ürünleri ve oturmuş gelir modeli bulunan klasik bir teknoloji şirketi değil.

Şirketin ilk hedefleri arasında ofis altyapısını kurmak, ekip toplamak, hesaplama kapasitesi oluşturmak ve kendi yapay zekâ sistemlerini geliştirmek bulunuyor.

Buna rağmen onlarca milyar dolarlık değerlemelerin konuşulması, yapay zekâ sektöründeki yeni yatırım anlayışını gösteriyor. Sermaye artık yalnızca mevcut gelir ve müşteri sayısını değil, güçlü araştırmacı ekiplerinin gelecekte ortaya çıkarabileceği teknolojileri de fiyatlıyor.

Bu durum aynı zamanda yapay zekâ şirketlerinin değerlemelerinin gerçek ticari performanstan ne kadar hızlı uzaklaşabileceği yönündeki tartışmaları da güçlendiriyor.

Google ayrıldıkları şirkete ortak oldu

Hikâyenin dikkat çekici bir başka tarafı ise Google’ın çatı şirketi Alphabet’in Discovery Loop’a tamamen sırtını dönmemesi.

Alphabet, şirketin kurucu yatırımcıları arasında bulunuyor ve Discovery Loop ile uzun vadeli bulut ve hesaplama kaynakları ortaklığı yürütüyor.

İlk yatırım turuna Radical Ventures ve Khosla Ventures liderlik ederken Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins ve Doerr Capital da finansmana katıldı.

Böylece Google’ın en önemli teknik isimlerinden bazıları şirketten ayrılıp bağımsız bir girişim kurarken Alphabet de yeni şirketin yatırımcılarından ve teknoloji ortaklarından biri haline geldi.

Bu yapı, büyük teknoloji şirketlerinin kritik yeteneklerini kaybetseler bile yeni kurulan şirketlerle sermaye ve altyapı üzerinden bağlarını koruma eğilimini gösteriyor.

Hedef binlerce deneyi aynı anda yürütmek

Discovery Loop klasik bir sohbet robotu veya tüketici uygulaması geliştirmek yerine bilim ve mühendislik çalışmalarını yapay zekâyla hızlandırmayı hedefliyor.

Şirketin planı deneysel araştırma döngülerinin önemli bölümünü otomatik hale getirmek. Yapay zekâ sistemlerinin çok sayıda deneyi paralel biçimde tasarlaması, çalıştırması, sonuçlarını değerlendirmesi ve yeni deneylere geçmesi amaçlanıyor.

İlk çalışma alanı makine öğrenmesi araştırmaları ve mühendislik olacak. Daha sonraki aşamalarda yaklaşımın farklı bilim ve mühendislik alanlarına genişletilmesi planlanıyor.

Kurucuların hedefi küçük araştırma ekiplerinin bugün çok daha büyük insan ve altyapı kaynağı gerektiren çalışmaları daha hızlı gerçekleştirebilmesi.

Discovery Loop bu hedeflere ulaşırsa konuşulan değerleme gelecekte anlam kazanabilir. Ancak şirketin henüz kuruluşunun ilk haftalarında 50 milyar dolar seviyesini hedeflemesi, şimdilik teknolojik başarıdan çok yapay zekâ sektöründeki sermaye ve yetenek yarışının büyüklüğünü gösteriyor.