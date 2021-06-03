5 halka arza rağmen borsada yatırımcı sayısı azaldı

Şebnem TURHAN

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre nisanda 2 milyon 653 bin 934 olan yerli bireysel yatırımcı sayısı mayısta 2 milyon 497 bin 358'e geriledi. Yerli yatırımcının sayısı azalsa da portföy değeri artış gösterdi. Nisanda 229.8 milyar lira olan portföy değeri mayısta 231.6 milyara yükseldi. Mayıs ayı boyunca neredeyse her işlem günü halka arzlar için talep toplandı. Penta Teknoloji, Kalekim, Mercan Kimya, Boğaziçi Beton ve ATP Bilgisayar mayısta halka arzını gerçekleştirdi. Önceki ayların aksine her halka arzda yerli bireysel yatırımcı sayısı geriledi.

MKK verilerine göre geçen yıl mart ayında pandeminin ilk şoku ve ekonomik kapanma ile parasal genişleme politikaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yatırımcıyı hisse senedi piyasalarına yönlendirmişti. Uzun yıllardır yerli bireysel yatırımcıda aşılamayan 1.5 milyon sınırı geçen yıl mayıs itibariyle aşılmış hız kazanan halka arzlar da yerli bireysel yatırımcının borsaya girme amaçlarından biri haline gelmişti. Bu yılın ilk ayında 2.1 milyon ile yerli bireysel yatırımcı 2 milyon sınırını aşmış sadece şubatta 20 bin kişilik bir düşüş yaşansa da yine artışını mayısa kadar sürdürmüştü. Mayısta ise nisana göre 156 bin 576 azalma oldu.

Halka arzlara talep düşüyor

Ve bu azalmanın yerli bireysel yatırımcının tercih ettiği halka arzların yoğun olduğu mayısta gerçekleşmesi dikkat çekti. Hazirana da 4 yeni halka arzla başladık. İlk sonuçlar yerli bireysel yatırımcının talebinin oldukça gerilediğini ortaya koyuyor. MKK haziran ayı yatırımcı sonuçlarını temmuz başında açıklayacak. Yerli bireysel yatırımcı sayısında düşüşün haziranda da sürmesi muhtemel.