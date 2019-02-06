5 maddede güne başlarken piyasalar

06 Şubat 2019

TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceği açıklamalarıyla geçen hafta 5.35'li seviyelerden 5.20'nin altına kadar gerileyen dolar/TL bu hafta 5.20 etrafında hareket ediyor.

Dün kapanışta 5.1978'de yer alan kur saat 08:57'de 5.2080'den işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 5.9390'da yer aldı.

ABD Başkanı Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasına hafif tepki veren dolar endeksi ise düne göre yukarı yönde 96.145 seviyesinde.

Piyasalarda izlenen gelişmeler şöyle:

1- Başkanlık döneminin ikinci Birliğin Durumu konuşmasını yapan Donald Trump, bu yılki konuşmasında ana tema olarak birlik ve partiler arası işbirliği mesajını seçti. Trump konuşmasında ticaret ve bütçe konularına değindi ancak yatırımcıları pek şaşırtmadı. Ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim ile 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'da bir araya geleceğini duyurdu.

2- "Brexit için AB'ye tekrar masaya oturma teklifi yaptık" diyen İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün Kuzey İrlandalı DUP'un lideri Arlene Foster ile Belfast'ta bir araya gelecek.

3- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan ettiğini açıkladı.

4- Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD'nin ekonomik görünümü netleşene kadar faizlerin değişmemesi gerektiğini ve bu netleşmenin sağlanmasının aylar alabileceği görüşünde olduğunu bildirdi.

5- ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile planlanan ticaret müzakereleri için gelecek hafta Pekin'e gidecekler.

Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı